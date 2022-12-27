В Минэкономики ответили, возможно ли снижение отдельных налогов в следующем году

Минэкономики не исключает вероятности снижения отдельных налоговых ставок в Украине в следующем году. В то же время, в ведомстве предлагают осторожно подходить к этому вопросу.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко в большом интервью изданию Forbes. Чиновница отметила, что налоговая система Украины, несмотря ни на что, должна оставаться конкурентной с налоговыми системами других стран.

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Возможно ли снижение налогов в Украине в следующем году

По словам Свириденко, к уменьшению налогов нужно подходить осторожно. Например, Единый социальный взнос (ЕСВ) является источником поступлений сразу для двух фондов социального страхования – это пенсии, страховые выплаты и выплаты по безработице.

Юлия Свириденко министр экономики Украины Если мы найдем альтернативный механизм наполнения этих фондов, то можем снизить ставку. Однако, пока что я не вижу таких стимулов.

Вместе с тем, чиновница подчеркнула, что конкурентоспособность налоговой системы Украины важна для привлечения будущих инвестиций в восстановление. При этом, отметила министр, необходима единая экосистема – доступ к финансам, страхование военных рисков и уже упомянутая конкурентность налоговой системы.

Отвечая на вопрос, является ли налоговая система Украины конкурентной в настоящее время, Свириденко отметила, что ее следует анализировать в разрезе отдельных налогов.

Юлия Свириденко министр экономики Украины Возможно, есть больше нагрузки на заработные платы, и это приводит к тому, что бизнес может уходить в тень.