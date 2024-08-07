Имеют ли право работодатели в Украине уволить пенсионера

Часто с достижением пенсионного возраста работники не желают покидать рабочее место. Это может создать проблему для работодателей, которые отдают предпочтение молодым работникам.

Может ли работодатель уволить пенсионера

Достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения работника по инициативе работодателя. Украинское законодательство не позволяет увольнять работников только из-за возраста, но не запрещает увольнение на общих основаниях.

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Работника можно уволить только на основаниях, определенных в статьях 40 и 41 Кодекса законов о труде. Эти статьи содержат исчерпывающий перечень оснований для увольнения работника по инициативе работодателя.

Среди таких оснований могут быть как изменения в структуре организации и сокращение штата работников, так и прогулы работника, его несоответствие занимаемой должности, появление на работе в нетрезвом состоянии и прочее.

При соблюдении всех законодательных требований, работники пенсионного возраста могут продолжать работать, получая заработную плату и пенсию.