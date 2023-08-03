40 компаний со связями в России и Белоруссии открылись в Украине во время полномасштабной войны

Как выяснили аналитики, россияне и белорусы пытаются открывать бизнес в Украине даже во время полномасштабной войны. Многим из них это удается.

После 24 февраля 202 года в Украине появилось 39 новых компаний, среди владельцев которых есть тесно связанные с Россией и Беларусью лица. Большинство из этих юридических новообразований зарегистрировались как благотворительные организации.

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Также сообщается, что по состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украину было около 20 тысяч компаний с "российско-белорусским следом". Только 5% этих бизнесов сменили состав бенефициаров и вывели из него представителей стран-агрессоров.

Вместе с тем, аналитики обнаружили, что изменение состава бенефициаров не означает разрыв бизнес-отношений с Россией и Беларусью. Вероятно, этот шаг прибегли лишь для того, чтобы скрыть связи с враждебными странами.

Интересно, что чаще всего российских и белорусских владельцев в списке бенефициаров меняли граждан или компаний из Кипра, Турции и Израиля, а также переоформляли бумаги на родственников из Украины.

Что касается вновь созданных при участии россиян и белорусов компаний, то половина из них смогла зарегистрироваться в Киеве.