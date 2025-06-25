Российский миллиардер судится с Украиной из-за национализации заводов "Аэрок"

Компания Aeroc Investment Deutschland GmbH, подконтрольная российскому миллиардеру Андрею Молчанову через LSR Group, подала иск против Украины в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID). Речь идет о конфискации газобетонных заводов "Аэрок" в Киевской области.

Компания Молчанова требует компенсацию

Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на Global Arbitration Review, информирует 24 Канал. Иск подан на основании двустороннего соглашения между Украиной и Германией по защите инвестиций.

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Дело зарегистрировали в ICSID 18 июня. Отмечают, что интересы истца представляет юридическая фирма Dentons (Франкфурт).

Объектом спора являются два заводы в Обухове и Березани, которые до полномасштабного вторжения России были одними из крупнейших производителей газобетонных блоков в Украине.

Справочно. В 2021 году компания "Аэрок" получила выручку более 1,8 миллиардов гривен, согласно данным YouControl. В июне 2023 года эти активы были конфискованы государством в рамках санкционной политики и переданы Фонду госимущества.

Конфискация заводов Украиной

После национализации производство остановилось, а выручка "Аэрок" упала до 1,16 миллионов гривен. В декабре активы были проданы с аукциона за 45 миллионов долларов компании, связанной с бизнесменом Геннадием Буткевичем. Уже в начале июня 2024 года заводы возобновили работу под новым брендом.

Кроме международного арбитража, "Аэрок" оспаривает конфискацию также в Конституционном суде Украины. Мол, действующий механизм санкций нарушает принципы права собственности, равенства и правовой определенности.2

Международный арбитраж

Это уже не первый арбитраж против Украины из-за национализации имущества, связанного с российскими бизнесменами. Например, ABH Holdings, аффилированная с Михаилом Фридманом, Андреем Косоговым и Петром Авеном, требует 653 миллиона долларов компенсации за национализацию Sense Bank.

В целом Украина сейчас является стороной по меньшей мере в пяти арбитражных делах в ICSID, связанных с экспроприацией активов во время войны и в результате действия санкций.