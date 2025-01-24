Шоколадный гигант, производитель Oreo и Milka не хочет уходить с российского рынка, несмотря на обязательства

После того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины, Mondelez International согласилась присоединиться к международным компаниям, которые обязались сократить свое присутствие в России. В то же время обязательства все еще не выполнила.

Mondelez убрала с сайта политику в отношении России

Так, первым отказался от обязательств производитель печенья Oreo. Это заставило некоторых акционеров возобновить призывы к прозрачности. Сейчас же стало известно, что компания удалила с официального сайта информацию о политике сокращения присутствия в России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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"В прошлом году компания изъяла из предварительной заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам слова о том, что она намерена превратить российский бизнес на "самостоятельную" деятельность. Она также удалила со своего веб-сайта две политики, которые описывали планы сокращения присутствия в России", – говорится в публикации.

Почему Mondelez изменила позицию

Mondelez International оказалась под пристальным вниманием после изъятия определенных формулировок из своих сообщений. Более того, это заставило акционеров поставить под сомнение прозрачность компании. По данным Bloomberg, это отсутствие ясности привело к разочарованию среди инвесторов.

"Отмена руководящих принципов по России свидетельствует о том, что компания, возможно, отступает от своих предыдущих обязательств сократить свое присутствие в стране", – говорится в публикации.

Заметьте. Несмотря на то, что в 3 квартале 2024 года на Россию приходилось лишь 2,9% консолидированного чистого дохода Mondelez, эта доля выросла с 2,7% годом ранее, а доходность остается "выше исторических уровней".

Возмущенные инвесторы отметили, что с начала войны в 2022 году некоторые компании, такие как McDonald's Corp., Whirlpool Corp. и ресторанная группа Yum! Brands Inc., вообще покинули Россию.

Количество погибших в войне достигает сотен тысяч, обе стороны понесли потери, а миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами. Mondelez продолжает продавать свой шоколад и печенье в России, несмотря на первоначальное обещание сократить "всю несущественную деятельность",

– говорится в публикации.

Согласно отчету KSE Institute в 2023 году Mondelez заплатил российскому правительству 62 миллионов долларов налогов.

В то же время Европейская комиссия оштрафовала Mondelez International на 337,5 миллионов евро за 22 случая препятствования трансграничной торговли печеньем, шоколадом и кофе.