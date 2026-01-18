Сколько можно получить за 200 тысяч просмотров на YouTube сейчас

YouTube предоставляет монетизацию. То есть, оплату за создание контента. Зарабатывать таким образом могут не все, ведь для этого необходимо выполнить ряд важных условий.

Сколько удастся выручить за 200 тысяч просмотров на YouTube сейчас?

Монетизация на YouTube зависит от совокупности факторов. В частности, страны, где проживает автор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploding Topics.

Также при определении монетизации, играют роль:

тип видео;

формат ролика.

Обратите внимание! Расчет заработка автора за 1000 просмотров зависит от показателя – RPM. То есть, "дохода за милю".

Важно также учесть и комиссию, которую установил YouTube. Сейчас она составляет – 45%, сообщает AIR Media-Tech.

Какая реальная монетизация за 1000 просмотров действует сейчас на YouTube:

от 3 долларов

Такая монетизация действует, буквально, для нескольких стран. Она составляет от 3 до почти 11 долларов.

Сейчас значительную оплату получают контент-мейкеры из:

Канады;

Германии;

Великобритании;

Австралии.

Важно! Самые высокие суммы доступны авторам из США

до 2 долларов

Именно такую монетизацию имеют большинство стран. Она варьируется в пределах от нескольких центов и до 2 долларов.

Заметьте! Такую монетизацию имеют, в частности, авторы из Юго-Восточной Азии и Украины.

Соответственно, если опираться на эти данные, получится, что максимум за 200 тысяч просмотров сейчас можно получить:

если речь идет о странах, где монетизация самая высокая – 2 200 долларов;

а вот, где оплата самая низкая – 400 долларов.

Что еще важно знать о заработке на YouTube сейчас?