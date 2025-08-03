TikTok является одной из самых популярных соцсетей сейчас. Тем не менее, монетизация там довольно проблематична.

Сколько TikTok платит за миллион просмотров?

Сам TikTok не платит авторам контента. Однако есть специальные платформы, которые позволяют заработать в этой соцсети, пишет 24 Канал.

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Чтобы зарабатывать в TikTok нужно подключиться к одной из систем:

Creator Fund

Эта платформа "платит" от 0,02 до 0,04 долларов за 1 тысячу просмотров. То есть, за миллион выйдет от 20 до 40 долларов.

Чтобы получать средства через Creator Fund, необходимо:

быть совершеннолетним;

иметь за месяц более 100 тысяч просмотров;

иметь аккаунт на более чем 10 тысяч подписчиков.

Обратите внимание! Жители Украины сейчас не могут подключиться к Creator Fund. Она доступна только для США, Великобритании, Италии, Германии, Франции.

Creator Rewards Program

Creator Rewards Program предлагает авторам от 0,40 до 1 доллара за 1 тысячу просмотров. За миллион это будет ориентировочно – 400 – 1000 долларов.

В то же время Creator Rewards Program более требовательная система. Учитываются только полные просмотры, когда пользователи не пролистывали ролик.

Заметьте! Конечная сумма монетизации зависит от региона проживания автора. Также роль играет уровень взаимодействия с видео.