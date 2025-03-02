Почему монетизация в TikTok не работает в Украине

TikTok – одна из самых популярных соцсетей в мире, где блогеры могут не только развлекать, но и зарабатывать. В США, Европе и многих других странах контентмейкеры получают прибыль от рекламы, просмотров и донатов. Но в Украине ситуация другая: официальная монетизация не работает.

Почему в Украине нет монетизации TikTok

Почему так произошло и какие есть альтернативы для украинских тиктокеров, рассказывает 24 Канал. Заметим, что в других странах TikTok платит авторам контента через TikTok Creator Fund, а также делится доходами от рекламы через TikTok Pulse.

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Основные причины, почему у нас эти функции недоступны:

Украина не входит в список стран, где работает TikTok Creator Fund. Фонд работает в США, Великобритании, Франции, Италии, Германии и еще нескольких странах, но украинских блогеров среди участников нет.

TikTok не размещает рекламу в Украине из-за войны. С 2022 года TikTok официально остановил рекламные кампании в Украине, что сделало невозможной прямую монетизацию через рекламу в приложении.

Проблемы с платежными системами. Даже если бы монетизация была доступной, украинские авторы столкнулись бы с трудностями вывода средств из-за ограничений международных платежных систем.

Можно ли обойти ограничения Некоторые блогеры пытаются зарегистрировать аккаунт в странах, где TikTok Creator Fund работает, но для этого нужно иметь местные банковские реквизиты и SIM-карту. Это сложно и не всегда законно.

Заметьте. Единственный способ получать деньги непосредственно от TikTok – монетизация донатов в прямых эфирах (Live Gifts). Эта функция доступна, но приносит прибыль только активным стримерам.

Как украинские тиктокеры зарабатывают

Несмотря на ограничения, украинские блогеры нашли альтернативные способы получения прибыли. Это и реклама от брендов. Ведь бизнес продолжает работать в TikTok и ищет блогеров для сотрудничества. Рекламные интеграции – один из главных способов монетизации.

І продажа собственных товаров или услуг. TikTok можно использовать как платформу для продвижения своего бренда, например, мерча, онлайн-курсов или консультаций.

Среди возможностей – партнерские программы. Некоторые блогеры зарабатывают, рекламируя партнерские ссылки или приложения, получая комиссионные за привлеченных клиентов.

И в конце концов – переход на другие платформы. Многие авторы ведут YouTube-каналы, где работает официальная монетизация, или используют Patreon, Buy Me a Coffee и другие сервисы донатов.

В Украине много пользователей TikTok / Фото Unsplash

Появится ли монетизация TikTok в Украине

TikTok официально не комментирует ситуацию, но есть надежда, что после завершения войны монетизацию для украинских авторов откроют. Пока же украинские блогеры могут использовать альтернативные способы заработка, строить личный бренд и развивать свои сообщества.