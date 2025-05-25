Как подключить монетизацию на YouTube: пошаговая инструкция

Создание контента на YouTube давно превратилось из хобби в реальный источник дохода для миллионов авторов. Но чтобы зарабатывать на своем канале, недостаточно просто загрузить видео. Нужно правильно активировать монетизацию, соблюдая все требования платформы.

Что такое монетизация YouTube

Как подключить монетизацию на YouTube, сколько нужно подписчиков и просмотров, и какие источники дохода открываются для авторов, рассказывает 24 Канал.

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Монетизация – это возможность зарабатывать деньги с видео на вашем канале. Это может быть:

Реклама перед или во время видео (Google AdSense)

Спонсорство зрителей (подписки на канал)

Суперчаты (пожертвования во время стримов)

Продажа мерча (через специальные платформы)

Партнерские программы (бренды, интеграции)

Обратите внимание. Основой для монетизации является Партнерская программа YouTube (YPP) – именно она открывает доступ к большинству инструментов заработка.

Кто может подключить монетизацию: главные требования

Чтобы присоединиться к Партнерской программе, ваш канал должен соответствовать следующим критериям:

Минимум 1 000 подписчиков

Минимум 4 000 часов просмотра за последние 12 месяцев, или 10 миллионов просмотров или 10 миллионов просмотров Shorts за последние 90 дней

Также нужно:

Проживать в стране, где доступна монетизация (Украина – в списке)

Иметь аккаунт Google, который не нарушает правил YouTube

Активировать двухэтапную проверку аккаунта

Соблюдать Правила сообщества и политику монетизации контента

Как включить монетизацию: пошаговая инструкция

Шаг 1: Зайдите в YouTube Studio. Для этого перейдите по адресу – studio.youtube.com.

Шаг 2: Войдите в раздел "Монетизация": в левом меню нажмите "Монетизация". Если канал еще не соответствует требованиям, вы увидите серый статус и счетчики прогресса (подписчики + часы просмотра). Нажмите "Уведомить меня", чтобы получить оповещение, когда канал будет готов.

Шаг 3: Подайте заявку. Это тоже сделать просто. Если все условия выполнены – нажмите "Подать заявку". Далее: согласитесь с условиями Партнерской программы YouTube; создайте или подключите учетную запись Google AdSense; дождитесь проверки канала (может занять несколько дней).

Что будет после одобрения

После одобрения заявки вы сможете:

Включить показ рекламы на видео

Получать доход с YouTube Premium

Активировать суперчаты, подписки и другие функции

Включить монетизацию для каждого видео можно отдельно – это делается в менеджере контента.