"Москвич" за 4 миллиона рублей: автозавод в России начал продавать новое авто

Российский автозавод "Москвич" объявил о начале продаж двух моделей кроссоверов линейки "М". Цены на автомобиль достигают до 4,2 миллионов рублей.

Как выглядит новое авто "Москвич"?

Всего выпустили несколько кроссоверов, пишет NV.

Смотрите также "Древнейшая мечта Путина": к чему может готовиться Россия

"Москвич М70" есть в двух вариантах – с двигателями объемом 1,5 литра и 2 литра, цены на него стартуют от 3,1 миллиона рублей.

Флагманский "Москвич М90" комплектуется двигателем объемом 2 литра в сочетании с автоматической коробкой передач, цена достигает 4,2 миллиона рублей.

Модели линейки "М" являются лицензионными копиями кроссоверов MG HS (Москвич М70) и MG RX9/QS (Москвич М90) китайского автоконцерна SAIC, ставшего новым технологическим партнером "Москвича",

– пишет российский "Интерфакс".

Новый "Москвич" / фото autoreview.ru

К слову, эта линейка дополнила существующую, которая базируется на технологиях китайского JAC и включает кроссоверы "Москвич 3" в разных версиях, электромобиль "Москвич 3е", седан "Москвич 6" и семиместный кроссовер "Москвич 8".

Какова ситуация с продажами китайских авто в России?

Цифры показывают, что импорт из Китая составляет все большую долю всех западных или японских автомобилей, зарегистрированных в России, а также стабильные объемы продаж брендов из Южной Кореи, пишет Reuters.

Согласно данным, количество таких автомобилей, произведенных в Китае, с 2023 года выросло более чем вдвое. По данным Autostat, сейчас они составляют почти половину от почти 130 000 автомобилей, проданных в России в 2025 году автопроизводителями из стран, введших санкции.

Распределение регистраций ключевых иностранных брендов в России / инфографика Reuters

Так, россияне в прошлом году купили больше Toyota, чем любой иностранной марки, кроме китайских. Но автопроизводитель заявил, что прекратил поставлять туда автомобили в 2022 году:

Toyota не экспортирует новые автомобили в Россию,

– заявила компания, не комментируя данные Autostat.

Mazda, которая также имела значительные продажи, заявила то же самое и добавила, что все новые Mazda, проданы в России, "были перепроданы через третьих лиц, которые находятся вне контроля Mazda".

Новости автомобильных компаний России