Який вигляд має нове авто "Москвич"?
Усього випустили кілька кросоверів, пише NV.
- "Москвич М70" є удвох варіантів – з двигунами об'ємом 1,5 літра і 2 літри, ціни на нього стартують від 3,1 мільйони рублів.
- Флагманський "Москвич М90" комплектується двигуном об'ємом 2 літри у поєднанні з автоматичною коробкою передач, ціна сягає 4,2 мільйони рублів.
Моделі лінійки "М" є ліцензійними копіями кросоверів MG HS (Москвич М70) і MG RX9/QS (Москвич М90) китайського автоконцерну SAIC, що став новим технологічним партнером "Москвича",
– пише російський "Інтерфакс".
Новий "Москвич" / фото autoreview.ru
До слова, ця лінійка доповнила існуючу, яка базується на технологіях китайського JAC і включає кросовери "Москвич 3" у різних версіях, електромобіль "Москвич 3е", седан "Москвич 6" та семимісний кросовер "Москвич 8".
Яка ситуація з продажами китайських авто в Росії?
Цифри показують, що імпорт з Китаю становить дедалі більшу частку всіх західних або японських автомобілів, зареєстрованих у Росії, а також стабільні обсяги продажів брендів з Південної Кореї, пише Reuters.
Згідно з даними, кількість таких автомобілів, вироблених у Китаї, з 2023 року зросла більш ніж удвічі. За даними Autostat, зараз вони становлять майже половину від майже 130 000 автомобілів, проданих у Росії у 2025 році автовиробниками з країн, що запровадили санкції.
Розподіл реєстрацій ключових іноземних брендів у Росії / інфографіка Reuters
Так, росіяни минулого року купили більше Toyota, ніж будь-якої іноземної марки, окрім китайських. Але автовиробник заявив, що припинив постачати туди автомобілі у 2022 році:
Toyota не експортує нові автомобілі до Росії,
– заявила компанія, не коментуючи дані Autostat.
Mazda, яка також мала значні продажі, заявила те саме та додала, що всі нові Mazda, продані в Росії, "були перепродані через третіх осіб, які знаходяться поза контролем Mazda".
Новини автомобільних компаній Росії
Продажі "АвтоВАЗ" у січні впали майже на 29% порівняно з минулим роком, до 19,7 тисячі машин. Компанія знизила ціни на деякі моделі, але водночас підвищила ціни на найпопулярніші авто, такі як Lada Granta, Lada Iskra, Niva Legend та Niva Travel.
У Росії за 2025 рік закрилося 643 шоуруми китайських авто, що на 40% більше, ніж у 2024 році. Причини закриття включають економію росіян, жорсткіші умови для бізнесу та знижену купівельну активність.
Продажі легкових китайських авто в Росії впали на 27% за січень – жовтень 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Ринкова частка китайського автопрому в Росії зменшилася до 54%, що є найнижчим показником за останні 5 років.