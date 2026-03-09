Який вигляд має нове авто "Москвич"?

Усього випустили кілька кросоверів, пише NV.

"Москвич М70" є удвох варіантів – з двигунами об'ємом 1,5 літра і 2 літри, ціни на нього стартують від 3,1 мільйони рублів.

Флагманський "Москвич М90" комплектується двигуном об'ємом 2 літри у поєднанні з автоматичною коробкою передач, ціна сягає 4,2 мільйони рублів.

Моделі лінійки "М" є ліцензійними копіями кросоверів MG HS (Москвич М70) і MG RX9/QS (Москвич М90) китайського автоконцерну SAIC, що став новим технологічним партнером "Москвича",

– пише російський "Інтерфакс".

Новий "Москвич" / фото autoreview.ru

До слова, ця лінійка доповнила існуючу, яка базується на технологіях китайського JAC і включає кросовери "Москвич 3" у різних версіях, електромобіль "Москвич 3е", седан "Москвич 6" та семимісний кросовер "Москвич 8".

Яка ситуація з продажами китайських авто в Росії?

Цифри показують, що імпорт з Китаю становить дедалі більшу частку всіх західних або японських автомобілів, зареєстрованих у Росії, а також стабільні обсяги продажів брендів з Південної Кореї, пише Reuters.

Згідно з даними, кількість таких автомобілів, вироблених у Китаї, з 2023 року зросла більш ніж удвічі. За даними Autostat, зараз вони становлять майже половину від майже 130 000 автомобілів, проданих у Росії у 2025 році автовиробниками з країн, що запровадили санкції.

Розподіл реєстрацій ключових іноземних брендів у Росії / інфографіка Reuters

Так, росіяни минулого року купили більше Toyota, ніж будь-якої іноземної марки, окрім китайських. Але автовиробник заявив, що припинив постачати туди автомобілі у 2022 році:

Toyota не експортує нові автомобілі до Росії,

– заявила компанія, не коментуючи дані Autostat.

Mazda, яка також мала значні продажі, заявила те саме та додала, що всі нові Mazda, продані в Росії, "були перепродані через третіх осіб, які знаходяться поза контролем Mazda".

