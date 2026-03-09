Как выглядит новое авто "Москвич"?

Всего выпустили несколько кроссоверов, пишет NV.

"Москвич М70" есть в двух вариантах – с двигателями объемом 1,5 литра и 2 литра, цены на него стартуют от 3,1 миллиона рублей.

Флагманский "Москвич М90" комплектуется двигателем объемом 2 литра в сочетании с автоматической коробкой передач, цена достигает 4,2 миллиона рублей.

Модели линейки "М" являются лицензионными копиями кроссоверов MG HS (Москвич М70) и MG RX9/QS (Москвич М90) китайского автоконцерна SAIC, ставшего новым технологическим партнером "Москвича",

– пишет российский "Интерфакс".

Новый "Москвич" / фото autoreview.ru

К слову, эта линейка дополнила существующую, которая базируется на технологиях китайского JAC и включает кроссоверы "Москвич 3" в разных версиях, электромобиль "Москвич 3е", седан "Москвич 6" и семиместный кроссовер "Москвич 8".

Какова ситуация с продажами китайских авто в России?

Цифры показывают, что импорт из Китая составляет все большую долю всех западных или японских автомобилей, зарегистрированных в России, а также стабильные объемы продаж брендов из Южной Кореи, пишет Reuters.

Согласно данным, количество таких автомобилей, произведенных в Китае, с 2023 года выросло более чем вдвое. По данным Autostat, сейчас они составляют почти половину от почти 130 000 автомобилей, проданных в России в 2025 году автопроизводителями из стран, введших санкции.

Распределение регистраций ключевых иностранных брендов в России / инфографика Reuters

Так, россияне в прошлом году купили больше Toyota, чем любой иностранной марки, кроме китайских. Но автопроизводитель заявил, что прекратил поставлять туда автомобили в 2022 году:

Toyota не экспортирует новые автомобили в Россию,

– заявила компания, не комментируя данные Autostat.

Mazda, которая также имела значительные продажи, заявила то же самое и добавила, что все новые Mazda, проданы в России, "были перепроданы через третьих лиц, которые находятся вне контроля Mazda".

