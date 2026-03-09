Как выглядит новое авто "Москвич"?
Всего выпустили несколько кроссоверов, пишет NV.
- "Москвич М70" есть в двух вариантах – с двигателями объемом 1,5 литра и 2 литра, цены на него стартуют от 3,1 миллиона рублей.
- Флагманский "Москвич М90" комплектуется двигателем объемом 2 литра в сочетании с автоматической коробкой передач, цена достигает 4,2 миллиона рублей.
Модели линейки "М" являются лицензионными копиями кроссоверов MG HS (Москвич М70) и MG RX9/QS (Москвич М90) китайского автоконцерна SAIC, ставшего новым технологическим партнером "Москвича",
– пишет российский "Интерфакс".
Новый "Москвич" / фото autoreview.ru
К слову, эта линейка дополнила существующую, которая базируется на технологиях китайского JAC и включает кроссоверы "Москвич 3" в разных версиях, электромобиль "Москвич 3е", седан "Москвич 6" и семиместный кроссовер "Москвич 8".
Какова ситуация с продажами китайских авто в России?
Цифры показывают, что импорт из Китая составляет все большую долю всех западных или японских автомобилей, зарегистрированных в России, а также стабильные объемы продаж брендов из Южной Кореи, пишет Reuters.
Согласно данным, количество таких автомобилей, произведенных в Китае, с 2023 года выросло более чем вдвое. По данным Autostat, сейчас они составляют почти половину от почти 130 000 автомобилей, проданных в России в 2025 году автопроизводителями из стран, введших санкции.
Распределение регистраций ключевых иностранных брендов в России / инфографика Reuters
Так, россияне в прошлом году купили больше Toyota, чем любой иностранной марки, кроме китайских. Но автопроизводитель заявил, что прекратил поставлять туда автомобили в 2022 году:
Toyota не экспортирует новые автомобили в Россию,
– заявила компания, не комментируя данные Autostat.
Mazda, которая также имела значительные продажи, заявила то же самое и добавила, что все новые Mazda, проданы в России, "были перепроданы через третьих лиц, которые находятся вне контроля Mazda".
Новости автомобильных компаний России
Продажи "АвтоВАЗ" в январе упали почти на 29% по сравнению с прошлым годом, до 19,7 тысячи машин. Компания снизила цены на некоторые модели, но одновременно повысила цены на самые популярные авто, такие как Lada Granta, Lada Iskra, Niva Legend и Niva Travel.
В России за 2025 год закрылось 643 шоурумы китайских авто, что на 40% больше, чем в 2024 году. Причины закрытия включают экономию россиян, жесткие условия для бизнеса и сниженную покупательскую активность.
Продажи легковых китайских авто в России упали на 27% за январь – октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рыночная доля китайского автопрома в России уменьшилась до 54%, что является самым низким показателем за последние 5 лет.