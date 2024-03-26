АРМА до сих пор не получило разрешения управлять российскими активами без согласия владельца - какая причина

АРМА активно работает для того, чтобы изъять активы россиян в пользу государства. Впрочем, управлять ими по своему усмотрению агентство на третий год полномасштабной войны до сих пор не может.

АРМА до сих пор не может управлять активами россиян

Как сообщила руководительница Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами Елена Дума, ведомство до сих пор не может управлять активами, которые удалось конфисковать у россиян, без согласия владельцев. Она попросила Верховную Раду исправить этот абсурдный недостаток, чтобы имущество россиян работало в пользу Украины.

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По словам Думы, сейчас в руках АРМА около тысячи активов, где 100% корпоративных прав принадлежат россиянам. Еще в 3 тысячах активов они имеют определенную долю. Однако для того, чтобы управлять ими, АРМА должно получить согласие владельцев, а на нее по понятным причинам рассчитывать не приходится.

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Мы не можем ими управлять. Это абсурд,

– заявила руководительница АРМА.

Законопроект №6233, который должен был бы исправить проблему, поступил в Верховную Раду еще в прошлом году. Его не одобрили даже в первом чтении – не хватило 8 голосов.

Очередную попытку разблокирования возможности управлять активами без россиян может законопроект 10069, который уже даже включили в повестку дня. По словам народного депутата Ярослава Железняка, рассмотреть его могут уже в ближайшее время.

Напомним, АРМА готовится к продаже яхты Виктора Медведчука, которая сейчас находится в Хорватии.