ФЛП предупредили о новых правилах: в каком случае уже нельзя работать без кассового аппарата

ФЛП, работающие по упрощенной системе налогообложения, не всегда могут проводить расчеты без кассового аппарата. Одна из категорий предпринимателей лишилась этого права.

Кто больше не может работать без кассового аппарата

Особенно это касается тех, кто торгует алкогольными напитками в селах и поселках и хочет работать без кассового аппарата, пишут в ГНС.

Налоговики пояснили, что физические лица-предприниматели, относящиеся ко второй, третьей или четвертой группе единого налога, теряют право работать без РРО или программного РРО, если продают:

пиво;

сидр;

перри без добавления спирта;

столовые вина.

Даже если торговля осуществляется в селе или поселке, для продажи таких товаров необходимо использовать РРО.

Все потому, что пиво, алкогольные напитки, спирт, сидр, перри и вина относятся к подакцизной продукции. Для этих товаров законодательством установлены ставки акцизного налога.

В то же время действующие правила позволяют предпринимателям, работающим по упрощенной системе, проводить расчеты без РРО с использованием расчетных книжек (РК) и книг учета расчетных операций (КОРО) только при продаже товаров, не являющихся подакцизными.

Какие еще новые правила вводятся для ФЛП

С августа каждый косметический товар, вводимый в оборот, должен пройти процедуру нотификации (регистрации). Фактически косметика войдет в перечень товаров, находящихся под особым контролем.

Контролировать выполнение новых правил будет Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. За нарушение ФЛП может получить штраф от 17 до 340 тысяч гривен.