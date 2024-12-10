Не только через Дию: как еще можно получить "тысячу Зеленского"

"Тысячу Зеленского" можно оформить через Дию буквально за несколько кликов. Таким образом подали заявку на получение средств уже более 6 миллионов украинцев.

Как можно получить "тысячу Зеленского"

С 4 декабря "тысячу Зеленского" можно получить через Укрпочту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

Читайте также Бесплатное обучение для украинок: как овладеть профессиями, где доминировали мужчины

Напомним! Укрпочта не выдает "тысячу Зеленского" наличными.

С 10 декабря к программе присоединяются и банки-партнеры. Теперь "тысячу Зеленского" можно будет получить и через них.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Такой вариант ориентирован на людей старшего возраста, которые не пользуются Дией, а также на опекунов несовершеннолетних детей. Достаточно обратиться в банк, написать заявление, и финучреждение откроет человеку специальный счет, куда поступят средства.

На что можно потратить тысячу Зеленского: