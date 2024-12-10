Не только через Дию: как еще можно получить "тысячу Зеленского"
10 декабря 2024, 12:59Читати новину українською
"Тысячу Зеленского" можно оформить через Дию буквально за несколько кликов. Таким образом подали заявку на получение средств уже более 6 миллионов украинцев.
Как можно получить "тысячу Зеленского"
С 4 декабря "тысячу Зеленского" можно получить через Укрпочту, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Напомним! Укрпочта не выдает "тысячу Зеленского" наличными.
С 10 декабря к программе присоединяются и банки-партнеры. Теперь "тысячу Зеленского" можно будет получить и через них.
Такой вариант ориентирован на людей старшего возраста, которые не пользуются Дией, а также на опекунов несовершеннолетних детей. Достаточно обратиться в банк, написать заявление, и финучреждение откроет человеку специальный счет, куда поступят средства.
На что можно потратить тысячу Зеленского:
- лекарства;
- коммуналку;
- услуги связи;
- покупку некоторых товаров;
- оплату медицинских (в том числе и ветеринарных) услуг;
- образование;
- донаты и так далее.