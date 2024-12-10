Uklon будет работать на территории Буковеля
Uklon начинает работу на территории туристического комплекса Bukovel. Компания будет не только перевозить пассажиров, но и предоставлять другие услуги.
Что известно о новых услугах в Буковеле
Uklon будет предлагать пассажирам и междугородние перевозки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Гришкова.
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Рад сообщить, что мы расширяем экосистему мобильности в Буковеле. Теперь воспользоваться нашим сервисом можно непосредственно по территории туристического комплекса Bukovel.
Гришков отметил, что пассажирам будут доступны перевозки от комплекса и до туристических локаций в Ивано-Франковской области, которые находятся неподалеку. В общем Uklon будет предлагать такие классы авто:
- "Стандарт";
- "Комфорт";
- "Бизнес";
- "Драйвер";
- "Минивэн";
- "Междугородний".
Какие еще услуги будет предоставлять Uklon:
- доставка через Uklon Delivery;
- программа лояльности Uklon;
- специальные автобусы из Киева в Буковель (и в обратном направлении), которые будут курсировать еженедельно.
Каждый автобус Uklon Ski Bus оснащен бесперебойным доступом к Wi-Fi, розетками, системой отопления и телевизором. А также каждый пассажир во время поездки получит подарки от многочисленных партнеров,
– отмечает Гришков.
Обратите внимание! Uklon стал партнером Ski Bus