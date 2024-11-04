МВФ посоветовал Украине увеличить некоторые налоги: на что это повлияет

Международный валютный фонд рекомендует Украине повысить налог на добавленную стоимость и акцизы на алкоголь. Такие изменения должны поспособствовать конкурентоспособности страны.

На что повлияет увеличение налогов

Об этом заявил заместитель главы миссии МВФ в Украине Тревор Лессард, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

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По его словам, если страна нуждается в быстром увеличении доходов, повышение ставки НДС является эффективным и масштабным подходом, который может обеспечить дополнительные поступления уже в следующем месяце.

Тревор Лессард Заместитель главы миссии МВФ в Украине Я думаю, что если вам нужны немедленные поступления, и вы хотите сделать это в эффективный, широкомасштабный способ, который обеспечит вам поступления уже в следующем месяце, то трудно представить себе лучший вариант политики, чем повышение ставки НДС, с точки зрения того, сколько вы можете привлечь, как это распределит бремя повышения налога и все такое прочее.

Лессард также отметил, что изменения в налоговой политике будут способствовать улучшению инвестиционного климата и повышению конкурентоспособности страны.

Заметьте! Тревор Лессард также обратил внимание на Национальную стратегию доходов, направленную на проведение долгосрочных реформ для повышения эффективности налогового сбора.

Он отметил, что одной из задач стратегии является устранение несправедливости в налоговой системе.