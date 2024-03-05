Иск на 128 миллионов долларов: бывшие руководители Twitter подали в суд на Илона Маска

Четверо бывших топ-менеджеров Twitter (известной сейчас как X) подали в суд на миллиардера и владельца соцсети Илона Маска. Иск касается взыскания невыплаченного выходного пособия на сумму более 128 миллионов долларов.

Иск против Илона Маска

В иске бывшие работники Twitter обвиняют Маска в том, что он заставил их уйти из компании и "обманом обвинил их в неподобающем поведении".

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Отмечается, что при увольнении миллиардер отказал бывшим руководителям в выходном пособии. Также из иска следует, что каждому из топ-менеджеров принадлежала годовая зарплата и "сотни тысяч опционов на акции".

В случае бывшие CEO Twitter Парага Агравала речь идет о почти 60 миллионах долларов. Иск против Маска подали также финансовый директор Нед Сигал, директор по юридическим и политическим вопросам Виджайя Гадде и юрисконсульт Шон Эджетт.

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В иске цитируется отрывок из биографии Илона Маска, написанной Уолтером Айзексоном, в котором автор утверждает, что миллиардер поспешил закрыть сделку раньше запланированного, чтобы иметь возможность уволить руководителей "по причине", прежде чем они успеют получить свои опционы на акции, или уволятся сами.

Некоторые аналитики прогнозируют, что уже в 2024 году Х обанкротится, а сейчас по аналитике фонда Fidelity, которому принадлежит доля в X Holdings, Twitter стоит менее 30% от той суммы, которую за нее заплатил Илон Маск. Напомним, что Маск приобрел социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов.

По данным Bloomberg состояние Илона Маска обвалилось на 17,6 миллиардов, из-за чего он оказался на второй позиции в рейтинге. Поэтому сейчас самым богатым человеком считается Безос. К слову, миллиардер не возглавлял список богачей от 2021 года.