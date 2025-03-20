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Бизнес Актуальные новости Подделки мировых брендов: на Киевщине прикрыли производство фальсифицированных моторных масел
20 марта, 18:34
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Подделки мировых брендов: на Киевщине прикрыли производство фальсифицированных моторных масел

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Бюро экономической безопасности разоблачило подпольное производство фальсифицированных моторных масел в Киевской области, которые продавали под видом продукции мировых брендов.
  • Злоумышленники организовали нелегальные цеха в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, где изготавливали и продавали поддельные масла через интернет-магазины, розничные торговые точки и местные рынки.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области разоблачило и прекратило деятельность подпольного производства фальсифицированных моторных масел, которые продавали под видом продукции мировых брендов.

Как работала схема

По данным правоохранителей, на территории Киева, Киевской и Днепропетровской областей дельцы организовали нелегальные цеха, где осуществляли полный цикл производства поддельных моторных масел, информирует 24 Канал.

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Злоумышленники налагодили производство, что предусматривало:

  • изготовление тары, этикеток, крышек,
  • фасовку некачественного сырья в канистры,
  • маскировку товара под оригинальную продукцию.

Ежедневно фальсифицированной продукции изготавливали более 3 тонн,
– говорится в сообщении БЭБ.

Злоумышленники подделывали известные мировые бренды масел / Фото БЭБ

Как продавали подделки

Мошенники реализовывали товар через интернет-магазины, розничные торговые точки и местные рынки.

Правоохранители разоблачили нелегальное производство масел / Фото БЭБ

Во время обысков правоохранители изъяли:

  • 14 тысяч литров готовой продукции,
  • 3,8 тысяч литров сырья,
  • 4 тысячи единиц пластиковой тары,
  • оборудование для производства,
  • маркираторы, транспортные средства,
  • 1,5 миллион гривен наличными.

Заметьте. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет более 12 миллионов гривен.

Отмечают, что правоохранители устанавливают всех причастных к преступной деятельности, а потребителям рекомендуют тщательно проверять качество и происхождение моторного масла перед покупкой.