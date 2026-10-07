Спрос на обогреватели в Украине вырос в три раза: Prom назвал средние цены
В преддверии холодного сезона украинцы активнее приобретают технику и товары для обогрева. Наибольший рост интереса наблюдается к приборам, которые можно использовать без стабильного электроснабжения.
Спрос на автономные обогреватели вырос в три раза
Одним из самых заметных трендов стал рост спроса на предпусковые и автономные обогреватели. За год количество заказов в этой категории увеличилось втрое, как следует из данных аналитики маркетплейса Prom, пишет Dilo.
Средний чек на такие товары составляет 4 877 гривен. Чаще всего покупатели выбирают автономные дизельные и газовые обогреватели мощностью от 4 до 12 киловатт. Такие приборы позволяют обогревать помещения в условиях перебоев с электричеством.
В целом спрос на климатическую технику вырос на 80%, а средний чек в этой категории составляет 3 804 гривны.
Что покупают для дома
Украинцы также активнее покупают привычные отопительные приборы для жилья. В частности, заметно вырос спрос на конвекторы:
- продажи конвекторов увеличились на 68%;
- средний чек – 2 805 гривен;
- чаще всего выбирают модели мощностью 1,5–2 киловатта.
Масляные и керамические обогреватели стали покупать на 38% чаще. Средние расходы на них составляют 3 240 гривен.
Растет спрос и на товары, которые помогают согреться без необходимости обогревать все помещение: продажи термоодеял и электропростыней за год удвоились. Средний чек в этой категории составляет 1 077 гривен. Покупатели чаще всего выбирают:
- компактные USB-модели, которые можно подключать к портативным зарядным устройствам;
- стандартные двуспальные электропростыни;
- термоодеяла для индивидуального обогрева.
Спрос на грелки также вырос – на 60%. Средний чек в этой категории составляет 596 гривен. Чаще всего покупают карманные мини-грелки, а также плюшевые и стандартные электрические модели.
Напомним, что в сентябре аналитика Prom показала, что украинцы массово запасаются продуктами. Заметно чаще стали заказывать через интернет продукты, которые можно хранить длительное время.
Более всего украинцы увеличили онлайн-заказы на крупы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их покупают более чем в 2,2 раза чаще.
Средний чек достиг 529 гривен, что на 35% больше, чем в прошлом году. Чаще всего в корзину попадают:
- овсяная крупа;
- гречка;
- пшеничная крупа;
- рис.
Еще одна категория, спрос на которую существенно вырос, – консервы. Количество заказов увеличилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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