Темпы замедляются: что с промышленным производством России
26 июля 2024, 13:05Читати новину українською
За июнь промышленное производство России замедлилось втрое. Считается, что темпы роста сейчас самые низкие за последние 15 месяцев.
На сколько упали темпы российской промышленности
Согласно отчету Росстата, за прошлый месяц промышленность России выросла лишь на 1,9% в годовом выражении. Это после майского роста на 5,3%.
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В то же время относительно мая выпуск в России упал на 1,5% – это рекордный показатель с января 2023 года.Заметьте! Оборонный сектор замедлился вдвое – с 9,1% в мае до 4,6% в июне.
- Как пишет одно российское издание, после украинских атак по крупнейшим НПЗ России, производство нефтепродуктов просело на 4,4%, дизтопливо – на 8,1%.
- Кроме того, падение экспорта металлов составило 1,2%.
- Производство отечественной одежды и обуви начало сокращать на 2,8% и 9,9% соответственно.
- Добыча угля после сокращения закупок из Индии, Китая и Турции уменьшилась на 3%.