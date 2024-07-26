Темпы замедляются: что с промышленным производством России

За июнь промышленное производство России замедлилось втрое. Считается, что темпы роста сейчас самые низкие за последние 15 месяцев.

На сколько упали темпы российской промышленности

Согласно отчету Росстата, за прошлый месяц промышленность России выросла лишь на 1,9% в годовом выражении. Это после майского роста на 5,3%.

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В то же время относительно мая выпуск в России упал на 1,5% – это рекордный показатель с января 2023 года.

Как пишет одно российское издание, после украинских атак по крупнейшим НПЗ России, производство нефтепродуктов просело на 4,4%, дизтопливо – на 8,1%.

Кроме того, падение экспорта металлов составило 1,2%.

Производство отечественной одежды и обуви начало сокращать на 2,8% и 9,9% соответственно.

Добыча угля после сокращения закупок из Индии, Китая и Турции уменьшилась на 3%.

Оборонный сектор замедлился вдвое – с 9,1% в мае до 4,6% в июне.Самое сильное падение с марта 2023 года произошло в сырьевом секторе – добыча полезных ископаемых снизилась на 3,1%. Поэтому по сравнению с маем темпы спада ускорились в 10 раз. В то же время данные по главным экспортным товарам, а это нефть и газ, засекречены.