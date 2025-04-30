Какой бизнес можно открыть без денег: 7 идей, которые работают

Убеждение, что бизнес требует больших инвестиций на старте – уже давно не работает. В мире цифровых возможностей и гибких моделей заработка все больше людей начинают собственные дела с минимальными ресурсами - иногда только с ноутбуком, телефоном и большими амбициями.

Какой бизнес не требует финансовых вложений

Если вы ищете варианты, какой бизнес можно начать без стартового капитала, 24 Канал предлагает подборку идей, не требующих финансовых вложений. Только настойчивости, труда и веры в себя.

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Фриланс-услуги

Самый простой способ начать – продавать то, что вы уже умеете:

копирайтинг, дизайн, программирование программирование;

ведение социальных сетей;

переводы, репетиторство;

монтаж видео, создание презентаций.

Платформы вроде Upwork, Freelancehunt, Fiverr или LinkedIn – ваши первые офисы. Начните с микрозадач и стройте портфолио.

Консультационные услуги

Если у вас есть экспертиза (маркетинг, HR, юридические знания, финансы, психология и т.д.), вы можете:

проводить консультации онлайн;

создать мини-курс;

запустить блог или Telegram-канал.

Достаточно бесплатных инструментов – Zoom, Canva, Notion – чтобы начать консультировать, не вкладывая ни копейки.

Посредничество: найти и соединить

Вы можете стать посредником в сфере:

аренды жилья или коммерческой недвижимости;

подбора специалистов (например, нянь, репетиторов, мастеров);

поиска клиентов для специалистов.

Главная ценность – нетворк и коммуникации. Вам не нужно ничего производить, лишь эффективно соединять людей.

SMM или управление личным брендом или личным брендом

Многие малые бизнесы и эксперты не имеют времени или навыков вести соцсети. Вы можете предложить:

создание контента;

разработку контент-плана;

визуальный стиль страницы;

аналитику и продвижение.

Создайте несколько тестовых кейсов – для друзей, волонтерских проектов или бартером – и продвигайте себя как специалиста.

Партнерский маркетинг (affiliate)

Вы рекламируете чужой товар или услугу – получаете % с продаж. Это может быть:

одежда, техника, курсы, книги;

банковские продукты или сервисы.

Можно начать с блога, Instagram, TikTok или Telegram-канала – и уже через несколько недель получить первые комиссии.

Ремонт, уборка, бытовые услуги бытовые услуги

Физический труд – тоже бизнес. Если вы хорошо:

красите, клеите обои, собираете мебель;

убираете или моете окна;

чините технику – вы можете предложить услуги через OLX, местные группы в Facebook или знакомых.

Вам не нужны большие затраты, а клиентов можно найти уже завтра.

Уход за детьми или животными

Мамы в декрете, студенты, пенсионеры – идеальные кандидаты для:

выгула собак;

временного ухода за домашними любимцами;

нянь для нескольких часов.

Это также бизнес, построенный на доверии и рекомендациях.