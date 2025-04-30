Який бізнес не потрбує фінансових вкладень

Якщо ви шукаєте варіанти, який бізнес можна розпочати без стартового капіталу, 24 Канал пропонує добірку ідей, які не потребують фінансових вкладень. Лише наполегливості, праці та віри в себе.

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Фріланс-послуги

Найпростіший спосіб розпочати – продавати те, що ви вже вмієте:

копірайтинг, дизайн, програмування;

ведення соціальних мереж;

переклади, репетиторство;

монтаж відео, створення презентацій.

Платформи на кшталт Upwork, Freelancehunt, Fiverr чи LinkedIn – ваші перші офіси. Почніть з мікрозавдань і будуйте портфоліо.

Консультаційні послуги

Якщо у вас є експертиза (маркетинг, HR, юридичні знання, фінанси, психологія тощо), ви можете:

проводити консультації онлайн;

створити мінікурс;

запустити блог або Telegram-канал.

Достатньо безкоштовних інструментів – Zoom, Canva, Notion – щоб почати консультувати, не вкладаючи ні копійки.

Посередництво: знайти і з'єднати

Ви можете стати посередником у сфері:

оренди житла або комерційної нерухомості;

підбору фахівців (наприклад, нянь, репетиторів, майстрів);

пошуку клієнтів для фахівців.

Головна цінність – нетворк і комунікації. Вам не потрібно нічого виробляти, лише ефективно з’єднувати людей.

SMM або управління особистим брендом

Багато малого бізнесу та експертів не мають часу або навичок вести соцмережі. Ви можете запропонувати:

створення контенту;

розробку контент-плану;

візуальний стиль сторінки;

аналітику та просування.

Створіть кілька тестових кейсів – для друзів, волонтерських проєктів або бартером – і просувайте себе як спеціаліста.

Партнерський маркетинг (affiliate)

Ви рекламуєте чужий товар чи послугу – отримуєте % з продажу. Це може бути:

одяг, техніка, курси, книги;

банківські продукти або сервіси.

Можна почати з блогу, Instagram, TikTok або Telegram-каналу – і вже через кілька тижнів отримати перші комісії.

Ремонт, прибирання, побутові послуги

Фізична праця – теж бізнес. Якщо ви добре:

фарбуєте, клеїте шпалери, збираєте меблі;

прибираєте чи миєте вікна;

лагодите техніку – ви можете запропонувати послуги через OLX, місцеві групи у Facebook або знайомих.

Вам не потрібні великі витрати, а клієнтів можна знайти вже завтра.

Догляд за дітьми або тваринами

Мами в декреті, студенти, пенсіонери – ідеальні кандидати для:

вигулу собак;

тимчасового догляду за домашніми улюбленцями;

нянь для кількох годин.

Це також бізнес, побудований на довірі й рекомендаціях.