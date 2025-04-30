Какой бизнес не требует финансовых вложений
Если вы ищете варианты, какой бизнес можно начать без стартового капитала, 24 Канал предлагает подборку идей, не требующих финансовых вложений. Только настойчивости, труда и веры в себя.
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Фриланс-услуги
Самый простой способ начать – продавать то, что вы уже умеете:
- копирайтинг, дизайн, программирование программирование;
- ведение социальных сетей;
- переводы, репетиторство;
- монтаж видео, создание презентаций.
Платформы вроде Upwork, Freelancehunt, Fiverr или LinkedIn – ваши первые офисы. Начните с микрозадач и стройте портфолио.
Консультационные услуги
Если у вас есть экспертиза (маркетинг, HR, юридические знания, финансы, психология и т.д.), вы можете:
- проводить консультации онлайн;
- создать мини-курс;
- запустить блог или Telegram-канал.
Достаточно бесплатных инструментов – Zoom, Canva, Notion – чтобы начать консультировать, не вкладывая ни копейки.
Посредничество: найти и соединить
Вы можете стать посредником в сфере:
- аренды жилья или коммерческой недвижимости;
- подбора специалистов (например, нянь, репетиторов, мастеров);
- поиска клиентов для специалистов.
Главная ценность – нетворк и коммуникации. Вам не нужно ничего производить, лишь эффективно соединять людей.
SMM или управление личным брендом или личным брендом
Многие малые бизнесы и эксперты не имеют времени или навыков вести соцсети. Вы можете предложить:
- создание контента;
- разработку контент-плана;
- визуальный стиль страницы;
- аналитику и продвижение.
Создайте несколько тестовых кейсов – для друзей, волонтерских проектов или бартером – и продвигайте себя как специалиста.
Партнерский маркетинг (affiliate)
Вы рекламируете чужой товар или услугу – получаете % с продаж. Это может быть:
- одежда, техника, курсы, книги;
- банковские продукты или сервисы.
Можно начать с блога, Instagram, TikTok или Telegram-канала – и уже через несколько недель получить первые комиссии.
Ремонт, уборка, бытовые услуги бытовые услуги
Физический труд – тоже бизнес. Если вы хорошо:
- красите, клеите обои, собираете мебель;
- убираете или моете окна;
- чините технику – вы можете предложить услуги через OLX, местные группы в Facebook или знакомых.
Вам не нужны большие затраты, а клиентов можно найти уже завтра.
Уход за детьми или животными
Мамы в декрете, студенты, пенсионеры – идеальные кандидаты для:
- выгула собак;
- временного ухода за домашними любимцами;
- нянь для нескольких часов.
Это также бизнес, построенный на доверии и рекомендациях.