Какой бизнес не требует финансовых вложений

Если вы ищете варианты, какой бизнес можно начать без стартового капитала, 24 Канал предлагает подборку идей, не требующих финансовых вложений. Только настойчивости, труда и веры в себя.

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Фриланс-услуги

Самый простой способ начать – продавать то, что вы уже умеете:

копирайтинг, дизайн, программирование программирование;

ведение социальных сетей;

переводы, репетиторство;

монтаж видео, создание презентаций.

Платформы вроде Upwork, Freelancehunt, Fiverr или LinkedIn – ваши первые офисы. Начните с микрозадач и стройте портфолио.

Консультационные услуги

Если у вас есть экспертиза (маркетинг, HR, юридические знания, финансы, психология и т.д.), вы можете:

проводить консультации онлайн;

создать мини-курс;

запустить блог или Telegram-канал.

Достаточно бесплатных инструментов – Zoom, Canva, Notion – чтобы начать консультировать, не вкладывая ни копейки.

Посредничество: найти и соединить

Вы можете стать посредником в сфере:

аренды жилья или коммерческой недвижимости;

подбора специалистов (например, нянь, репетиторов, мастеров);

поиска клиентов для специалистов.

Главная ценность – нетворк и коммуникации. Вам не нужно ничего производить, лишь эффективно соединять людей.

SMM или управление личным брендом или личным брендом

Многие малые бизнесы и эксперты не имеют времени или навыков вести соцсети. Вы можете предложить:

создание контента;

разработку контент-плана;

визуальный стиль страницы;

аналитику и продвижение.

Создайте несколько тестовых кейсов – для друзей, волонтерских проектов или бартером – и продвигайте себя как специалиста.

Партнерский маркетинг (affiliate)

Вы рекламируете чужой товар или услугу – получаете % с продаж. Это может быть:

одежда, техника, курсы, книги;

банковские продукты или сервисы.

Можно начать с блога, Instagram, TikTok или Telegram-канала – и уже через несколько недель получить первые комиссии.

Ремонт, уборка, бытовые услуги бытовые услуги

Физический труд – тоже бизнес. Если вы хорошо:

красите, клеите обои, собираете мебель;

убираете или моете окна;

чините технику – вы можете предложить услуги через OLX, местные группы в Facebook или знакомых.

Вам не нужны большие затраты, а клиентов можно найти уже завтра.

Уход за детьми или животными

Мамы в декрете, студенты, пенсионеры – идеальные кандидаты для:

выгула собак;

временного ухода за домашними любимцами;

нянь для нескольких часов.

Это также бизнес, построенный на доверии и рекомендациях.