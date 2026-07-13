"Нафтогаз" и "Новая почта" изменили правила для украинцев: кому это пригодится

"Нафтогаз" расширил спектр услуг по обслуживанию счетов за газ в отделениях "Новой почты". Это должно облегчить украинцам выполнение некоторых операций.

Что меняет "Нафтогаз"

NovaPay совместно с компанией "Нафтогаз" расширили перечень услуг, которые можно оформить в отделениях "Новой почты", сообщил почтовый оператор.

Отныне клиенты могут не только сменить поставщика газа или получить справку об отсутствии задолженности, но и обновить личные данные или переоформить личный счет после покупки недвижимости.

Какие услуги уже были доступны

Клиентам также доступны:

смена поставщика природного газа;

оформление нового подключения;

получение акта сверки;

оформление справки об отсутствии задолженности.

Таким образом, расширение сотрудничества между "Нафтогазом" и "Новой почтой" позволяет украинцам решать больше бытовых вопросов без посещения специализированных центров обслуживания. Это особенно актуально для людей, которые недавно купили жилье, переехали или изменили личные данные.

К слову, только за последние три месяца "Новая почта" потеряла как минимум восемь объектов в разных регионах страны. Среди них – склады и терминалы в Луцке, Одесской области, Харькове, Запорожье, Киеве, Днепре и Сумах.

Это вынуждает компании перестраивать свои процессы. Если раньше бизнес стремился максимально оптимизировать расходы и концентрировать запасы в одном большом центре, то сейчас главной задачей стала непрерывность работы.

Что еще стоит знать клиентам "Нафтогаза"

На днях украинцам объявили тарифы на газ с 1 августа. Повышения цены в ближайшее время не предвидится, ведь действие тарифного плана "Фиксированный" от "Нафтогаза" продлили.

Для клиентов компании, которые составляют около 98% всех бытовых потребителей газа в Украине, в августе будет действовать тариф 7,96 гривен за кубометр. Таким образом, по сравнению с предыдущими месяцами цена не изменится.