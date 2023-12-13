"Налог на Google": сколько миллиардов техногиганты уплатили в бюджет Украины в 2023 году

С 2021 года иностранные техногиганты платят 20% налога на добавленную стоимость, как и другой зарегистрированный в Украине бизнес. О том, какую сумму компании уплатили в 2023 году, читайте дальше.

В течение третьего квартала 2023 года было подано 96 деклараций от нерезидентов, поставляющих электронные услуги. Они задекларировали – 26,6 миллиона евро и 29,9 миллиона долларов или 2,092 миллиарда гривен.

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А также в 2023 году международные компании уплатили 8,01 миллиарда гривен НДС в госбюджет. Об этом сообщил народный депутат, глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев.

Кто уплатил налоги в бюджет Украины

Эти показатели несколько выросли по сравнению со вторым кварталом 2023 года, когда иностранные компании задекларировали 2,054 миллиарда гривен. В частности, известный портал развлечений для взрослых – OnlyFans – уплатил в этом году 944,1 тысячи долларов в бюджет.

Больше всего в бюджет Украины заплатили:

Google;

Apple;

Sony;

Ebay;

Amazon;

Meta

Netflix.