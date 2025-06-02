Налог на люкс: кто и сколько заплатил за дорогие машины в Украине

За первые четыре месяца 2025 года украинские владельцы дорогих легковых авто уплатили в бюджет 87,2 миллионов гривен транспортного налога. Это на 12% (9,2 миллиона гривен) больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда поступления составили 78 миллионов гривен.

В каких городах уплачено наибольшие суммы

Больше всего денег поступило от жителей Киева – 26,5 миллионов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

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Далее по суммам уплаты идут Днепропетровская область (8 миллионов гривен), Одесская (7,6 миллионов гривен) и Львовская (6 миллионов гривен).

Кто платит налог и за какие авто

В налоговой напомнили, что платить налог обязаны владельцы легковых автомобилей, которые не старше 5 лет и имеют среднерыночную стоимость более 375 минимальных зарплат (более 3 миллионов гривен).

Заметьте. Ставка налога составляет 25 тысяч гривен в год за каждое авто.

Перечень моделей, подпадающих под налогообложение, ежегодно формирует Министерство экономики. В 2025 году в него включены такие бренды: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.