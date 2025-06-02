У яких містах сплачено найбільші суми

Найбільше грошей надійшло від мешканців Києва – 26,5 мільйонів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Державної податкової служби України.

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Далі за сумами сплати йдуть Дніпропетровська область (8 мільйонів гривень), Одеська (7,6 мільйонів гривень) і Львівська (6 мільйонів гривень).

Хто сплачує податок і за які авто

У податковій нагадали, що сплачувати податок зобов'язані власники легкових автомобілів, які не старші 5 років та мають середньоринкову вартість понад 375 мінімальних зарплат (понад 3 мільйони гривень).

Зауважте. Ставка податку становить 25 тисяч гривень на рік за кожне авто.

Перелік моделей, що підпадають під оподаткування, щороку формує Міністерство економіки. У 2025 році до нього включено такі бренди: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, GMC, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, Lincoln, McLaren, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porsche, Rolls-Royce, Toyota.