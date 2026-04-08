Голосование за "налог на OLX" снова едва не провалили: что о нем известно

Верховная рада второй день подряд пыталась проголосовать за включение в повестку дня законопроекта о "налоге на OLX". Это является одним из ключевых требований МВФ.

Что произошло во время голосования?

7 апреля для включения вопроса в повестку дня не хватило одного голоса, а уже на следующий день – двух голосов, сообщает "РБК-Украина".

8 апреля документ таки поставили на рассмотрение, но с первой попытки не дотянули - набралось лишь 224 голоса при необходимых 226. После этого спикер Руслан Стефанчук инициировал повторное голосование, объяснив это тем, что не были объявлены все альтернативные проекты. Вторая попытка оказалась удалось - "за" уже 234 голоса.

К слову, речь идет об инициативе, которая должна приблизить Украину к международным правилам обмена налоговой информацией. В частности, предполагалось автоматическое получение данных о доходах граждан с таких платформ, как YouTube, TikTok или сервисы вроде Uber, Bolt.

После доработки законопроект стал мягче для пользователей:

самозанятым разрешили платить налоги как обычным физлицам;

убрали требование открывать специальные счета и отказались от обязательного раскрытия банковской тайны;

вместо сложной системы декларирования планировали внедрить более простой механизм – налоговые уведомления от ГНС.

