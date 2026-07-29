Кабмин предпринимает вторую попытку: законопроект о налоге на посылки возвращают на доработку

Кабинет министров вновь внесет в Верховную Раду законопроект, предусматривающий отмену льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро. Если документ будет принят, такие отправления могут облагаться налогом на добавленную стоимость.

Какие законопроекты вновь рассматриваются

В среду, 29 июля, правительство переголосует и вновь внесет в парламент законопроект о налоговой льготе на посылки, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Речь идет о документе, который предусматривает введение НДС на операции электронной торговли и фактически отменяет действующий безналоговый порог для посылок стоимостью до 150 евро.

Инициатива охватывает два закона:

законопроект № 15112-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины что касается обложения операций электронной торговли НДС. По словам Железняка, этот документ ранее был отозван;

законопроект № 12360 об изменениях в Таможенный кодекс. Верховная Рада рассмотрела его 26 мая, однако не поддержала, поэтому правительство должно подготовить новую редакцию.

Почему вернулись к этому вопросу

Идею отменить льготу для международных посылок обсуждают уже не первый год. Предыдущие законодательные инициативы не увенчались успехом.

Законопроект уже вызвал немало дискуссий и оказался непопулярным среди украинцев, которые часто покупают товары:

на Temu;

AliExpress;

Amazon и других платформах.

Однако после перезагрузки правительства и кадровых изменений власти решили вновь вернуться к законопроекту.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что Украина должна принять закон об отмене льготного налогообложения импортных посылок стоимостью до 150 евро уже этой осенью. По его словам, это является одним из обязательств перед ЕС и Международным валютным фондом.

Напомним, в конце мая Верховная Рада провалила голосование по законопроекту о новых правилах налогообложения международных посылок. Для принятия решения не хватило 4 голосов.