Акцизы, налоговые проверки и прибыли банков: интервью с главой Комитета НААУ Шабельниковым

Постепенно налоги и проверки для бизнеса возвращаются к довоенному уровню. Однако некоторые из них даже превышают показатели 2021 года.

Почему так произошло и для чего это нужно, объяснил для 24 Канала Андрей Шабельников, управляющий партнер АО "EvrikaLaw", Председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации.

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Акцизный налог и минимальное налоговое обязательство на табачные изделия

В 2024 году запланировано повышение ставок акцизного налога и минимального налогового обязательства на табачные изделия. Известно, что повышение ставок начнется с 1 июля 2024 года и продлится до 31 декабря 2027 года. Как будут расти акцизы в течение этих 3 лет? Почувствует ли обычный потребитель существенные ценовые изменения?

Обычный потребитель, безусловно, почувствует изменения. Но я бы не назвал их неожиданными, возможно, неприятными.

Во-первых, из-за инфляции, которая есть сейчас, в 2025 году акциз на сигареты составит 70 евро на 1 тысячу штук, а должен был бы быть 90 евро в соответствии с украинскими планами выполнения требований Директивы 2011/64/ЕС.

Во-вторых, планы по гармонизации нашего законодательства с законодательством ЕС были приняты еще шесть лет назад, в 2018 году, и сейчас пересматриваются ставки.

Относительно предложенных Правительством изменений, то предполагается определение ставки акциза в евро – это связано с избежанием влияния инфляционных процессов.

Постепенно изменения выглядят так:

с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года ставка налога за 1000 штук ТВЕН – 63,45 евро, сигарет – 47.

с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года налог будет составлять для ТВЕН – 70,40 евро, для сигарет – 58 евро.

с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года налог для ТВЕН повысится на 40 евроцентов, для сигарет – на 3 евро.

с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года налог на ТИЭН – 71,14 евро, а на сигареты – 64.

Минимальное налоговое обязательство для сигарет за эти периоды будет также расти: 63,45; 78,00; 82,00; 86,00 евро.

Кроме Правительственной инициативы, сейчас подано еще четыре депутатских законопроекта по ставкам акциза. Поэтому окончательное утверждение изменений будет непростым политическим решением.

По приведенным Кабмином расчетам, новые акцизы должны принести в бюджет более 13 миллиардов гривен в 2028 году. На ваш взгляд, эта цифра реальна?

Я не экономист, конечно, но, если нашим налоговым органам ставят план выполнения, они его обычно выполняют. Конечно, бывает, что в погоне за выполнением плана происходят нарушения. Но, по моему мнению, большая проблема сейчас – нелегальный табачный рынок, который, конечно, не платит налогов и вредит легальному бизнесу.

Прибыли банков и бизнес

21 ноября парламент принял закон, которым увеличил налоги на прибыль банков с 18% до 50% – на 2023 год и до 25% на постоянной основе – со следующего. Увеличение налога до 50% выглядит очень резким, действительно ли была необходимость в таком решении? Если да, почему в 2024 году налог снизили до 25%?

С точки зрения прогнозируемости налогов и сборов это было неординарное решение. Как юрист, я считаю непрогнозируемые решения не лучшими друзьями бизнеса. Хотя надо понимать, что оно связано с широкомасштабной войной против Украины, которая поставила наше правительство тоже в неординарные условия.

На фоне общих экономических проблем, банковская система показала рост и это обусловило неожиданный налог. Почему именно в 2023 году увеличили налог до 50%, я думаю, что, очевидно, нужны были средства, и был понятен уровень прибыли банков в этом году.

Как повлияет налог на прибыль банков на украинский бизнес? Возможно, вырастут проценты в кредитовании или же наоборот – снизятся ставки по депозитам?

Дело в том, что коммерческих кредитов, не по государственным льготным программам сейчас выдается очень мало, то есть здесь существенно не исправить ситуацию повышением процентов. Снижать ставки по депозитам в условиях инфляции, по моему мнению, тоже не лучшая идея.

С 2022 года банки активно работают с депозитными сертификатами Нацбанка и военными облигациями (ОВГЗ), которые в целом показывают неплохую, а главное – стабильную доходность. То есть главный источник прибыли будет здесь.

Налоговые проверки вернули

9 ноября 2023 года парламент принял закон об отмене моратория на проведение налоговых проверок. Что именно будут проверять?

Прежде всего, будут проверять аграриев и оптовую продажу топлива. Кроме этого, документальные проверки коснутся тех, кто предоставляет финансовые услуги и организаторов азартных игр.

Тема последних вообще крайне актуальна – на днях петиция об ограничении онлайн казино получила необходимые 25 тысяч подписей за несколько часов. Успеет ли их проверить налоговая до того, как народные депутаты урегулируют вопрос их деятельности – это еще тот вопрос.

Также в поле зрения налоговиков попадут те бизнесы, которые:

по итогам 2021 года уплатили на 50% и меньше (чем по отрасли) налога на прибыль или НДС;

имеют значительную дебиторскую задолженность;

выплачивают заработную плату, которая меньше, чем средняя по отрасли.

Удачным ли было решение вернуть налоговые проверки? Почему плательщиков единого налога 1 и 2 групп не будут проверять до конца 2024 года?

Плательщики единого налога 1 и 2 групп – это и есть типичный "малый бизнес". Думаю, что таким образом государство дало еще время малым предпринимателям навести порядок в делах.

Хотя в целом возвращение сейчас к проверкам я оцениваю негативно. Давление на бизнес никогда не приводило к его расцвету, а в условиях войны нужно бороться за каждое "живое" работающее предприятие или малый бизнес.

Проверки от Гоструда и правоохранителей: что следует знать, чтобы избежать нежелательного внимания к своему бизнесу? Эти органы проводят плановые проверки или только в случае определенных нарушений?

Во-первых, банально, нужно, соблюдать законодательство. Именно на нарушения в сфере трудового права могут пожаловаться работники, а было ли оно на самом деле – проверит Гоструда. То есть, кроме соблюдения законодательства, должна быть нормальная здоровая атмосфера в компании. Гоструда в этом году планирует уделить особое внимание незадекларированному труду и производственным травмам.

Да, и вы правы, обычные плановые проверки еще под мораторием Постановления №303 Кабинета Министров. Однако остаются проверки, если есть угрозы негативного влияния на права, жизнь и здоровье людей, на защиту окружающей природной среды и безопасности государства.

Вообще, если вы считаете, что проверяющие органы прибегают к давлению, нужно обращаться в компетентные органы (например, НАБУ или ГБР – в зависимости от уровня возможного нарушителя), а также привлекать к работе юристов – хотя о них лучше подумать еще на этапе проверки.

Предельные лимиты годового дохода

Изменениями к этому Постановлению №303 в марте 2024 года Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предоставили возможность внеплановых проверок.

По словам Галины Васильченко, последний раз предельные лимиты годового дохода для физических лиц – предпринимателей увеличивали в 2020 году. Она считает, что учитывая инфляцию и стоимость валюты, эти лимиты нужно увеличить, чтобы бизнес не уходил в "тень". Поддерживаете ли вы такое мнение? Почему?

Зарегулировать бизнес, обложить налогами и ждать расцвета бизнес-климата во время войны – это интересный ход, но мне кажется, не совсем верный. С теневым сектором надо бороться только сохраняя принцип свободного рынка, а не методом налогового давления и дополнительными ограничениями.

Что нужно от власти

Какие три основные проблемы для бизнеса сейчас существуют в нашей стране? Как их можно решить?

Три "проблемных" кита, на которых стоит наша страна, – это рейдерские захваты, налоговое давление и правовой нигилизм, который выражается в невыполнении буквы закона и судебных решений. Все три проблемы можно решать на разных уровнях: начиная с повышения правосознания всего общества, в том числе и топ-руководства, и завершая точечными изменениями законодательства. Работы – непочатый край.

Какие шаги должна сделать украинская власть, чтобы поощрить бизнес регистрироваться официально и платить налоги? Вероятно, стоит изменить определенные положения в налоговом законодательстве?

Сейчас миллионы наших граждан (резидентов, по-налоговому) находятся за рубежом и видят, как государство коммуницирует с людьми. Да, бывает долго и бумажными письмами. Но мне понравилось, как в некоторых странах присылают письмо с расписанными расходами – что сделала власть за счет конкретно ваших налогов.

Вот вы понимаете, что, например, на ремонт школы, уже оплачен вами из налогов и дополнительно добровольно-принудительно собирать на карточку активиста нет необходимости. Когда такие изменения видит и бизнес: оборудование в больнице, лаборатории в учебных заведениях, социальная защита... тогда есть понимание на что тратятся ваши деньги и у многих возникает желание платить налоги.

Лучше всего развиваются те отрасли, которые не были зарегулированы государством (как IT-сфера), если бы со старта создали "Министерство IT" не факт, что мы имели бы сегодняшний результат. А вообще – стоит придерживаться принципа свободного рынка и не создавать вымышленных проблем.