Очередная успешная неделя

Как сообщили в Фонде государственного имущества Украины, с 1 по 5 апреля в Украине состоялось 18 аукционов. По их итогам в государственный бюджет привлекли 72,1 миллиона гривен.

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Все приватизационные аукционы состоялись через систему "Прозорро.Продажи". Всего за право собственности в аукционах посоревновались 156 участников. Это в среднем почти 9 потенциальных инвесторов на лот.

Стоимость объектов выросла в 3,4 раза, на общую сумму 72,1 млн гривен,

– сообщили в ФГИУ.

Самым дорогим объектом на прошлой неделе стала Уманская исправительная колония. Ее начальная стоимость составляла 149 тысяч гривен, а финальная – 29 миллионов гривен. То есть цена объекта благодаря торгам выросла аж в 194 раза.

Также в ФГИУ надеется, что во втором полугодии удастся запустить большую приватизацию. Речь идет об объектах, общая начальная стоимость которых превышает 250 миллионов гривен.