Черговий успішний тиждень

Як повідомили у Фонді державного майна України, з 1 по 5 квітня в Україні відбулося 18 аукціонів. За їх підсумком до державного бюджету залучили 72,1 мільйона гривень.

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Усі приватизаційні аукціони відбулися через систему "Прозорро.Продажі". Загалом за право власності в аукціонах позмагалися 156 учасників. Це в середньому майже 9 потенційних інвесторів на лот.

Вартість об'єктів зросла у 3,4 раза, на загальну суму 72,1 млн гривень,

– повідомили у ФДМУ.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня стала Уманська виправна колонія. Її початкова вартість складала 149 тисяч гривень, а фінальна – 29 мільйонів гривень. Тобто ціна об'єкта завдяки торгам виросла аж у 194 рази.

Також у ФДМУ сподівається, що у другому півріччі вдасться запустити велику приватизацію. Йдеться про об'єкти, загальна початкова вартість яких перевищує 250 мільйонів гривень.