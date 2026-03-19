НДС для ФЛП: когда Верховная Рада рассмотрит законопроект Кабмина

В правительстве готовят изменения для налоговой системы, которые Украина должна принять для получения финансовой поддержки МВФ. Однако не все поддерживают положения нового закона, которые особенно коснутся работы ФЛП и могут привести к массовому закрытию бизнесов.

Когда примут новый закон о налогах?

О том, какие обновления принесет закон и как это повлияет на бизнес, говорится в сообщении РБК-Украина.

Источник издания в правительстве подтверждает, что в ближайшие дни Кабмин подаст в Верховную Раду закон о налогах.

Обратите внимание! Проект содержит изменения, которые Украина должна принять, чтобы получить финансирование (кредит) от МВФ.

Известно, что в законе объединят следующие положения:

введение НДС для ФЛП;

налогообложение интернет-платформ;

пошлины на все посылки из-за рубежа;

продолжение действия военного сбора даже после войны.

Что известно о законопроекте и его последствиях для бизнеса?

В рамках финансирования от МВФ Украина должна выполнить ряд требований, чтобы получить средства. На этот раз речь идет о кредите на сумму 8,1 миллиарда долларов.

Заметьте! После того как Венгрия и Словакия заблокировали финансирование ЕС на 90 миллиардов евро, помощь от МВФ – является ключевым источником поддержки для экономики Украины.

В то же время положения нового закона вызывают обсуждение среди украинцев. Больше всего – о НДС для бизнеса. Среди прогнозируемых последствий подорожание товаров для потребителей, а для самих предпринимателей – дополнительные расходы. В результате около трети ФОПов могут закрыться, не выдержав нагрузки.

В то же время Ярослав Железняк ранее писал, что оценка МВФ не является реалистичной к украинским условиям. Так, возможные налоги для ФЛП принесут государству 20 миллиардов гривен.

Прогнозируемые доходы от такой истории будет аж 20 млрд грн (я убежден, что меньше). А только на одну программу по выдаче 1 500 гривен наше правительство уже раздает 19,5 миллиарда,

– отметил Железняк.

Он добавил, если закон примут, он должен полностью заработать с 1 января 2027 года. Получается, что период 2026 года – должен стать так называемым переходным. Однако проблема в том, что система вряд ли выдержит нагрузку.

Ведь новый вид налогов затронет около 252 тысяч ФЛП. А перед тем, как начать работать по новым правилам – надо научить людей.

Система упадет да и людей надо долго учить,

– добавил Железняк.

В частности на своем канале адвокат Богдан Янкив рассказал, что НДС для ФЛП коснется около 40% всех предпринимателей Украины.

