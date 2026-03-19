Коли ухвалять новий закон щодо податків?

Про те, які оновлення принесе закон і як це вплине на бізнес, йдеться в повідомленні РБК-Україна.

Джерело видання в уряді підтверджує, що найближчими днями Кабмін подасть до Верховної Ради закон про податки.

Зверніть увагу! Проєкт містить зміни, які Україна має прийняти, щоб отримати фінансування (кредит) від МВФ.

Відомо, що в законі об'єднають такі положення:

введення ПДВ для ФОПів;

оподаткування інтернет-платформ;

мита на всі посилки з-за кордону;

продовження дії військового збору навіть після війни.

Що відомо про законопроєкт та його наслідки для бізнесу?

В межах фінансування від МВФ Україна має виконати низку вимог, щоб отримати кошти. Цього разу йдеться про кредит на суму 8,1 мільярда доларів.

Зауважте! Після того як Угорщина та Словаччина заблокували фінансування ЄС на 90 мільярдів євро, допомога від МВФ – є ключовим джерелом підтримки для економіки України.

Водночас положення нового закону викликають обговорення серед українців. Найбільше – про ПДВ для бізнесу. Серед прогнозованих наслідків подорожчання товарів для споживачів, а для самих підприємців – додаткові витрати. У результаті близько третини ФОПів можуть закритися, не витримавши навантаження.

Водночас Ярослав Железняк раніше писав, що оцінка МВФ не є реалістичною до українських умов. Так, можливі податки для ФОПів принесуть державі 20 мільярдів гривень.

Прогнозовані доходи від такої історії буде аж 20 млрд грн (я переконаний, що менше). А тільки на одну програму по видачі 1 500 гривень наш уряд вже роздає 19,5 мільярда,

– зазначив Железняк.

Він додав, якщо закон приймуть, він має повністю запрацювати з 1 січня 2027 року. Виходить, що період 2026 року – має стати так званим перехідним. Однак проблема в тому, що система навряд витримає навантаження.

Адже новий вид податків зачепить близько 252 тисяч ФОПів. А перед тим, як почати працювати за новими правилами – треба навчити людей.

Система впаде та і людей треба довго вчити,

– додав Железняк.

Зокрема на своєму каналі адвокат Богдан Янків розповів, що ПДВ для ФОпів торкнеться близько 40% усіх підприємців України.

