Когда примут новый закон о налогах?
О том, какие обновления принесет закон и как это повлияет на бизнес, говорится в сообщении РБК-Украина.
Источник издания в правительстве подтверждает, что в ближайшие дни Кабмин подаст в Верховную Раду закон о налогах.
Обратите внимание! Проект содержит изменения, которые Украина должна принять, чтобы получить финансирование (кредит) от МВФ.
Известно, что в законе объединят следующие положения:
- введение НДС для ФЛП;
- налогообложение интернет-платформ;
- пошлины на все посылки из-за рубежа;
- продолжение действия военного сбора даже после войны.
Что известно о законопроекте и его последствиях для бизнеса?
В рамках финансирования от МВФ Украина должна выполнить ряд требований, чтобы получить средства. На этот раз речь идет о кредите на сумму 8,1 миллиарда долларов.
Заметьте! После того как Венгрия и Словакия заблокировали финансирование ЕС на 90 миллиардов евро, помощь от МВФ – является ключевым источником поддержки для экономики Украины.
В то же время положения нового закона вызывают обсуждение среди украинцев. Больше всего – о НДС для бизнеса. Среди прогнозируемых последствий подорожание товаров для потребителей, а для самих предпринимателей – дополнительные расходы. В результате около трети ФОПов могут закрыться, не выдержав нагрузки.
В то же время Ярослав Железняк ранее писал, что оценка МВФ не является реалистичной к украинским условиям. Так, возможные налоги для ФЛП принесут государству 20 миллиардов гривен.
Прогнозируемые доходы от такой истории будет аж 20 млрд грн (я убежден, что меньше). А только на одну программу по выдаче 1 500 гривен наше правительство уже раздает 19,5 миллиарда,
– отметил Железняк.
Он добавил, если закон примут, он должен полностью заработать с 1 января 2027 года. Получается, что период 2026 года – должен стать так называемым переходным. Однако проблема в том, что система вряд ли выдержит нагрузку.
Ведь новый вид налогов затронет около 252 тысяч ФЛП. А перед тем, как начать работать по новым правилам – надо научить людей.
Система упадет да и людей надо долго учить,
– добавил Железняк.
В частности на своем канале адвокат Богдан Янкив рассказал, что НДС для ФЛП коснется около 40% всех предпринимателей Украины.
Что еще нужно знать о работе бизнеса в Украине?
Важный момент – официальное оформление работников бизнеса. В Украине неофициальная работа на предпринимателя наказывается едва ли не самым большим штрафом. В частности, если рабочий работает без трудового договора владельцу ФЛП придется заплатить за него 86 470 гривен штрафа.
В частности за некоторых повторных нарушений сумма штрафа для предпринимателя составляет 30 минимальных зарплат, или 259 410 гривен.
А чтобы открыть собственное дело или ФЛП – нужно лишь сделать несколько кликов в Дии. Сейчас услуга максимально упрощена и доступна онлайн. Сначала надо выбрать систему налогообложения, затем – КВЭДы. Далее подать заявку, заполнить форму и засвидетельствовать все электронной подписью.