62% украинцев хотят снижение налогов для бизнеса после войны

Большинство украинцев считают, что для скорейшего послевоенного восстановления правительство должно снизить налоги. Все для того, чтобы предприниматели могли более активно создавать рабочие места.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

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28% опрошенных убеждены, что правительство должно усилить надзор за экономикой, чтобы предприниматели и работники платили больше налогов в бюджет, а правительство тратило их на нужды развития страны.

Еще 10% украинцев ответили "затрудняюсь ответить/не знаю" на вопрос "Что должно сделать правительство для быстрого послевоенного восстановления Украины?".

Украинцы хотят, чтобы правительство снизило налоги после окончания войны / Инфографика CASE

Справка: исследование проводилось Киевским международным институтом социологии в декабре 2022 года по заказу CASE Украина. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошен 2001 респондент в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Какие сейчас действуют налоги для бизнеса

Единый налог

Для ФЛП 1 группы составляет 10% от прожиточного минимума, то есть 286,4 гривны (10% от 2 684 гривен).

Для 2 группы ЕН – 20% от минимальной зарплаты, то есть 1 340 гривен (20% от 6 700 гривен).

ФЛП 3 группы продолжат платить по-прежнему 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.

Размер ЕСВ

Для ФЛП 3 группы составляет 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.

Ставка ЕСВ за себя для ФЛП составляет 4 422 гривны за каждый квартал года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.