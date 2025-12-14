Введение НДС для ФЛП: когда действительно могут отменить льготы и при каких обстоятельствах
- Введение НДС для ФЛП обсуждается как стратегическое направление налоговой реформы на 2026 – 2030 годы, и требует длительной подготовки.
- Реалистичный сценарий предусматривает постепенное введение с разработкой законодательства в 2026 – 2027 годах и полноценным запуском в 2030 году.
Новость о вероятной отмене льгот для малых предпринимателей из-за требований МВФ вызвала волну возмущений. Украинская власть планирует не отменять льготы полностью, однако уравнять условия для ФЛП и плательщиков НДС, адвокат выделил два сценария, при которых это может произойти.
Когда могут ввести НДС для ФЛП?
Сейчас речь идет не о немедленных изменениях отменить льготы, а об общем стратегическом направлении налоговой реформы на 2026 – 2030 годы. Реальное введение НДС для широкого круга ФЛП требует длительной подготовки и точно не произойдет одномоментно, пишет 24 Канал со ссылкой на команду адвокатов Богдана Янкива.
Смотрите также Госбюджет на 2026 год повлияет на ФЛП: что нужно знать каждому предпринимателю
26 ноября на сайте Международного валютного фонда опубликовали короткий пресс-релиз о достижении договоренностей с украинской властью. Среди прочего упоминается "отмена льготы по регистрации плательщиком НДС". Стоит заметить, что:
- полный текст меморандума пока недоступен;
- фраза об "отмене льготы" слишком общая;
- меморандум рассчитан на 48 месяцев (4 года);
- срок действия: 2026 – 2030 годы.
Реальные сценарии внедрения НДС
Сценарий 1: Быстрый (маловероятный)
Что надо сделать:
- Отменить 1 и 2 группы ФЛП;
- Перевести всех на 3 группу по НДС;
- Внести изменения в законодательство.
Проблемы:
- нет наработанных законопроектов;
- нужен переходный период;
- массовое сопротивление предпринимателей.
Сценарий 2: Постепенный (реалистичный)
Что надо сделать:
- Разработать механизм НДС для 1 – 2 групп;
- Создать новые формы отчетности;
- Модернизировать IT-инфраструктуру налоговой;
- Обучить миллионы предпринимателей и бухгалтеров.
Временные рамки:
- 2026 – 2027 – разработка законодательства;
- 2028 – 2029 – тестирование и внедрение;
- 2030 – полноценный запуск.
В команде адвокатов Богдана Янкива считают, что введение 1 сценария технически невозможно в 2026 году. Поэтому у предпринимателей есть время подготовиться, чтобы не понести потери в любом случае.
Какие были требования МВФ по налогам для ФЛП?
Сейчас Украина договорилась с МВФ о новой программе поддержки на уровне персонала, однако есть определенные условия. Среди них – устранением лазеек в действующем трудовом кодексе – закрытие схемы "ФЛП вместо найма" и отменой льгот для регистрации плательщика НДС.
МВФ, в частности, требует отменить льготы для ФЛП 2 – 3 группы, что заставит их переходить на общую систему налогообложения. Одно из требований работы в такие системе – уплата НДС.
Украинская власть не будет отменять льготы для ФЛП, однако хочет выровнять правила для предпринимателей на упрощенной системе и плательщиков НДС, чтобы предотвратить уклонение от налогов крупным бизнесом.