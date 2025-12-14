Введение НДС для ФЛП: когда действительно могут отменить льготы и при каких обстоятельствах

Укр Рус
14 декабря, 14:02
Альбина Ковпак
  • Введение НДС для ФЛП обсуждается как стратегическое направление налоговой реформы на 2026 – 2030 годы, и требует длительной подготовки.
  • Реалистичный сценарий предусматривает постепенное введение с разработкой законодательства в 2026 – 2027 годах и полноценным запуском в 2030 году.

Новость о вероятной отмене льгот для малых предпринимателей из-за требований МВФ вызвала волну возмущений. Украинская власть планирует не отменять льготы полностью, однако уравнять условия для ФЛП и плательщиков НДС, адвокат выделил два сценария, при которых это может произойти.

Когда могут ввести НДС для ФЛП?

Сейчас речь идет не о немедленных изменениях отменить льготы, а об общем стратегическом направлении налоговой реформы на 2026 – 2030 годы. Реальное введение НДС для широкого круга ФЛП требует длительной подготовки и точно не произойдет одномоментно, пишет 24 Канал со ссылкой на команду адвокатов Богдана Янкива.

26 ноября на сайте Международного валютного фонда опубликовали короткий пресс-релиз о достижении договоренностей с украинской властью. Среди прочего упоминается "отмена льготы по регистрации плательщиком НДС". Стоит заметить, что:

  • полный текст меморандума пока недоступен;
  • фраза об "отмене льготы" слишком общая;
  • меморандум рассчитан на 48 месяцев (4 года);
  • срок действия: 2026 – 2030 годы.

Реальные сценарии внедрения НДС

Сценарий 1: Быстрый (маловероятный)

Что надо сделать:

  1. Отменить 1 и 2 группы ФЛП;
  2. Перевести всех на 3 группу по НДС;
  3. Внести изменения в законодательство.

Проблемы:

  • нет наработанных законопроектов;
  • нужен переходный период;
  • массовое сопротивление предпринимателей.

Сценарий 2: Постепенный (реалистичный)

Что надо сделать:

  1. Разработать механизм НДС для 1 – 2 групп;
  2. Создать новые формы отчетности;
  3. Модернизировать IT-инфраструктуру налоговой;
  4. Обучить миллионы предпринимателей и бухгалтеров.

Временные рамки:

  • 2026 – 2027 – разработка законодательства;
  • 2028 – 2029 – тестирование и внедрение;
  • 2030 – полноценный запуск.

В команде адвокатов Богдана Янкива считают, что введение 1 сценария технически невозможно в 2026 году. Поэтому у предпринимателей есть время подготовиться, чтобы не понести потери в любом случае.

Какие были требования МВФ по налогам для ФЛП?

  • Сейчас Украина договорилась с МВФ о новой программе поддержки на уровне персонала, однако есть определенные условия. Среди них – устранением лазеек в действующем трудовом кодексе – закрытие схемы "ФЛП вместо найма" и отменой льгот для регистрации плательщика НДС.

  • МВФ, в частности, требует отменить льготы для ФЛП 2 – 3 группы, что заставит их переходить на общую систему налогообложения. Одно из требований работы в такие системе – уплата НДС.

  • Украинская власть не будет отменять льготы для ФЛП, однако хочет выровнять правила для предпринимателей на упрощенной системе и плательщиков НДС, чтобы предотвратить уклонение от налогов крупным бизнесом.