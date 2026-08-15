ФЛП могут оформить налоговый отпуск: какая ошибка лишит льгот

ФЛП первой и второй групп единого налога могут один раз в год воспользоваться налоговым отпуском. Однако есть важный нюанс: ошибка при оформлении отпуска или работа во время него может лишить ФЛП права на освобождение от налогов.

Какую ошибку нельзя допускать во время налогового отпуска

Налоговый отпуск предоставляется только на полный календарный месяц – с первого по последний день, во время него предприниматель при определенных условиях имеет право не уплачивать единый налог и военный сбор, сообщили в ГПСУ.

Это означает, что ФЛП не может оформить льготу, например, с 10 по 30 число. Если в заявлении указать только часть месяца, право на освобождение от уплаты единого налога не применяется. В таком случае ФЛП придется платить налог в обычном порядке.

Кто может не платить налоги

Воспользоваться льготой могут предприниматели, одновременно отвечающие нескольким условиям:

относятся к I или II группе плательщиков единого налога;

не имеют наемных работников;

оформляют отпуск на полный календарный месяц;

не осуществляют хозяйственную деятельность в этот период.

Еще одно важное условие – во время налогового отпуска предприниматель фактически не должен вести бизнес. Если ФЛП в этот период получает доход или осуществляет операции по поставке товаров или услуг, право на освобождение от уплаты единого налога теряется.

Чтобы воспользоваться льготой, ФЛП необходимо подать в контролирующий орган заявление в произвольной форме. В ГПСУ советуют сделать это до начала месяца отпуска, чтобы избежать проблем с начислением и уплатой налоговых обязательств.

К слову, также некоторые ФЛП могут не платить НДФЛ. Освобождение от НДФЛ распространяется на "упрощенцев" 1–4 групп. Вместо этого они уплачивают фиксированную ставку единого налога или процент от суммы дохода (например, ФЛП 3-й группы).

Отметим, что если ФЛП, работающий по упрощенной системе, параллельно трудится и получает заработную плату, такой доход облагается налогом на общих условиях.