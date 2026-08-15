Какую ошибку нельзя допускать во время налогового отпуска

Налоговый отпуск предоставляется только на полный календарный месяц – с первого по последний день, во время него предприниматель при определенных условиях имеет право не уплачивать единый налог и военный сбор, сообщили в ГПСУ.

Это означает, что ФЛП не может оформить льготу, например, с 10 по 30 число. Если в заявлении указать только часть месяца, право на освобождение от уплаты единого налога не применяется. В таком случае ФЛП придется платить налог в обычном порядке.

Кто может не платить налоги

Воспользоваться льготой могут предприниматели, одновременно отвечающие нескольким условиям:

относятся к I или II группе плательщиков единого налога;

не имеют наемных работников;

оформляют отпуск на полный календарный месяц;

не осуществляют хозяйственную деятельность в этот период.

Еще одно важное условие – во время налогового отпуска предприниматель фактически не должен вести бизнес. Если ФЛП в этот период получает доход или осуществляет операции по поставке товаров или услуг, право на освобождение от уплаты единого налога теряется.

Чтобы воспользоваться льготой, ФЛП необходимо подать в контролирующий орган заявление в произвольной форме. В ГПСУ советуют сделать это до начала месяца отпуска, чтобы избежать проблем с начислением и уплатой налоговых обязательств.

К слову, также некоторые ФЛП могут не платить НДФЛ. Освобождение от НДФЛ распространяется на "упрощенцев" 1–4 групп. Вместо этого они уплачивают фиксированную ставку единого налога или процент от суммы дохода (например, ФЛП 3-й группы).

Отметим, что если ФЛП, работающий по упрощенной системе, параллельно трудится и получает заработную плату, такой доход облагается налогом на общих условиях.