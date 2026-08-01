Яку помилку не можна допускати під час податкової відпустки

Податкова відпустка надається лише на повний календарний місяць – від першого до останнього дня, під час неї підприємець за певних умов має право не сплачувати єдиний податок і військовий збір, повідомили в ДПС.

Це означає, що ФОП не може оформити пільгу, наприклад, з 10 до 30 числа. Якщо у заяві вказати лише частину місяця, право на звільнення від сплати єдиного податку не застосовується. У такому разі ФОП доведеться сплачувати податок у звичайному порядку.

Хто може не платити податки

Скористатися пільгою можуть підприємці, які одночасно відповідають кільком умовам:

належать до І або ІІ групи платників єдиного податку;

не мають найманих працівників;

оформлюють відпустку на повний календарний місяць;

не здійснюють господарську діяльність у цей період.

Ще одна важлива умова – під час податкової відпустки підприємець фактично не повинен вести бізнес. Якщо ФОП у цей період отримує дохід або здійснює операції з постачання товарів чи послуг, право на звільнення від сплати єдиного податку втрачається.

Щоб скористатися пільгою, ФОП потрібно подати до контролюючого органу заяву у довільній формі. У ДПС радять зробити це до початку місяця відпустки, щоб уникнути проблем із нарахуванням та сплатою податкових зобов'язань.

До слова, також деякі ФОП можуть не платити ПДФО. Звільнення від ПДФО поширюється на "спрощенців" 1 – 4 груп. Натомість вони сплачують фіксовану ставку єдиного податку або відсоток від суми доходу (як-от ФОП 3 групи).

Зауважимо, якщо ФОП на спрощеній системі паралельно працює й отримує заробітну плату, такий дохід оподатковується на загальних умовах.