НДС – только начало: для ФЛП готовят повышение ставки

Украинских предпринимателей могут ожидать масштабные изменения в налогообложении. Минфин уже готовит обновленный законопроект, который предусматривает не только введение НДС для части ФЛП, но и новые правила для упрощенной системы, борьбу с "Дроблением бизнеса" и т. д.

Каких ФЛП могут обязать платить НДС

Вероятно, ФЛП следует ожидать возможного увеличения налоговой нагрузки. Одно из самых резонансных нововведений – введение НДС для ФЛП, пишет Forbes.

Это грозит ФЛП, чей годовой доход превышает 85 тысяч евро. В гривневом эквиваленте это примерно 4,3 миллиона гривен в год. Норма может касаться ФЛП всех групп.

Именно это предложение сейчас вызывает наибольшие дискуссии. Часть экспертов предлагает отложить его введение до момента вступления Украины в Европейский Союз.

ФЛП будут проверять на "дробление" бизнеса

Еще одно направление реформы – борьба с искусственным "Дроблением" компаний на несколько ФЛП. Для этого планируется ввести критерии, по которым будет определяться, являются ли предприниматели фактически частями одного бизнеса. Среди признаков могут быть:

Общий поставщик; Работа под одним брендом; Общие сотрудники; Отсутствие собственных товаров; Другие общие условия ведения деятельности.

Если ФЛП будет соответствовать как минимум половине таких критериев, его могут перевести на общую систему налогообложения.

При этом сам факт работы нескольких предпринимателей в одной бизнес-среде не обязательно будет означать нарушение. Речь идет именно о ситуациях, когда формально отдельные ФЛП фактически работают как единая компания.

Некоторые виды деятельности хотят исключить из II группы

Отдельно Минфин рассматривает пересмотр правил работы II группы единого налога. Прежде всего может быть изменен перечень видов деятельности, которые разрешено осуществлять в рамках этой группы. Поэтому некоторых предпринимателей могут принудительно перевести из II в III группу единого налога.

Одновременно обсуждается повышение ставки налога для III группы. Сейчас речь идет об увеличении ее с 5% до 8–10%. Минфин выступает за ставку 10%, тогда как эксперты предлагают остановиться на 8%.

Когда могут изменить правила для предпринимателей

Законопроект о НДС для ФЛП с доходом свыше 4,3 миллиона гривен в год может быть внесен в Верховную Раду уже в сентябре – октябре 2026 года. Общий пакет налоговых изменений правительство должно подготовить до конца года – этого требуют соглашения Украины с МВФ.

В то же время окончательный вид реформы еще может измениться. По словам координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, шансы на принятие большинства предложенных изменений высоки, однако именно введение НДС для ФЛП остается наиболее спорным вопросом.

К слову, предпринимателей ждет еще одно нововведение. В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №15449. Он вводит понятие "домохозяйство" и предусматривает ведение бизнеса без открытия ФЛП.

Среди разрешенных направлений деятельности могут быть розничная торговля на рынках и с лотков, парикмахерские и косметологические услуги, репетиторство, юридические консультации, услуги няни и т. д.

Законопроект предлагает уплачивать налог на доходы физических лиц по ставке 5%. А доходы будут подлежать уплате военного сбора в соответствии с законодательством.