Налоги для ФЛП с 1 апреля: каких изменений ждать предпринимателям

27 марта 2024, 15:47
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В апреле вырастет главный показатель, к которому связан размер налогов для предпринимателей. Поэтому изменится лимит годового дохода и размер Единого взноса.

С 1 апреля вырастет минимальная зарплата

Согласно бюджету-2024 размер минимальной зарплаты с 1 апреля будет на 800 гривен больше. Она вырастет с 7 100 до 8 000 гривен.

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Соответственно изменится размер Единого налога для 2 группы и Единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Лимит годового дохода для ФЛП с 1 апреля

  • Для 1 группы – 1 336 000 гривен (167 размеров минимальной зарплаты);
  • Для 2 группы – 6 672 000 гривен (834 размеров минимальной зарплаты);
  • Для 3 группы – 9 336 000 гривен (1 167 размеров минимальной зарплаты).
Справка: лимит дохода – это предельная граница, за превышение которой ее могут перевести ФОПа на общую систему налогообложения.

Размер ЕН после роста минимальной зарплаты

Единый налог зависит от размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума для трудоспособных лиц для 2 и 1 группы соответственно.

  • 1 группа с апреля будет платить 302,80 гривен (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
  • 2 группа и в дальнейшем будет платить 1 600 гривен (20% от минимальной зарплаты);
Обратите внимание! Для 3 группы ФЛП размер ЕН зафиксирован на уровне 2023 года и составляет 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС.

Размер Единого взноса

Размер Единого взноса на общеобязательное социальное страхование с 1 апреля будет выглядеть следующим образом:

  • минимальный ЕВ – 1 760 гривен в месяц (22% от минимальной зарплаты);
  • максимальный ЕВ – 26 400 гривен в месяц (22% от 15 минимальных зарплат).
Автор: Дар'я Вереньова