Налоги для ФЛП с 1 апреля: каких изменений ждать предпринимателям
27 марта 2024, 15:47Читати новину українською
В апреле вырастет главный показатель, к которому связан размер налогов для предпринимателей. Поэтому изменится лимит годового дохода и размер Единого взноса.
С 1 апреля вырастет минимальная зарплата
Согласно бюджету-2024 размер минимальной зарплаты с 1 апреля будет на 800 гривен больше. Она вырастет с 7 100 до 8 000 гривен.
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Соответственно изменится размер Единого налога для 2 группы и Единого взноса на общеобязательное социальное страхование.
Лимит годового дохода для ФЛП с 1 апреля
- Для 1 группы – 1 336 000 гривен (167 размеров минимальной зарплаты);
- Для 2 группы – 6 672 000 гривен (834 размеров минимальной зарплаты);
- Для 3 группы – 9 336 000 гривен (1 167 размеров минимальной зарплаты).
Размер ЕН после роста минимальной зарплаты
Единый налог зависит от размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума для трудоспособных лиц для 2 и 1 группы соответственно.
- 1 группа с апреля будет платить 302,80 гривен (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
- 2 группа и в дальнейшем будет платить 1 600 гривен (20% от минимальной зарплаты);
Размер Единого взноса
Размер Единого взноса на общеобязательное социальное страхование с 1 апреля будет выглядеть следующим образом:
- минимальный ЕВ – 1 760 гривен в месяц (22% от минимальной зарплаты);
- максимальный ЕВ – 26 400 гривен в месяц (22% от 15 минимальных зарплат).