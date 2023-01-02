Налоги для ФЛП в январе: сколько будут платить предприниматели

В январе размер налогов для предпринимателей остался без изменений, ведь не изменились привязные к нему показатели. Подробнее о суммах для каждой группы читайте дальше.

Налоги для ФЛП в январе

Единый налог

Единый налог для ФЛП 1 группы составляет 10% от прожиточного минимума, то есть 286,4 гривны (10% от 2 684 гривен).

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Для 2 группы ЕН составляет 20% от минимальной зарплаты, то есть 1 340 гривен (20% от 6 700 гривен). ФЛП 3 группы продолжат платить по-прежнему 5% от суммы доходов для неплательщиков НДС, 3% от суммы доходов для плательщиков НДС, специальные 2% для неплательщиков НДС на время действия военного положения.

Единый социальный взнос (ЕСВ)

Ставка ЕСВ за себя для ФЛП будет составлять 4 422 гривны за каждый квартал 2023 года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно.

Лимиты годового дохода

В связи с военным положением предприниматель может не платить ЕСВ, однако в таком случае ему не будет начисляться страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию. К слову, минимальный размер страхового стажа в этом году вырос до 30 лет.

Лимит доходов физического лица-предпринимателя на упрощенной системе налогообложения – это предельный предел заработка ФЛП, при превышении которого его могут перевести на общую систему налогообложения. Показатель привязан к минимальной зарплате.