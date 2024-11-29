Вырастут ли налоги для ФЛП с 1 декабря

Вчера Президент подписал закон об увеличении налогов с 1 декабря. Однако не все так однозначно – возможные поправки.

Налоги для ФЛП с 1 декабря

Владимир Зеленский подписал закон об увеличении налогов для всех украинцев, в том числе и ФЛП, передает 24 Канал со ссылкой на сайт парламента.

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Соответственно, налоги для ФЛП должны вырасти с 1 декабря. Однако есть вероятность, что Верховная Рада перенесет эту дату на 1 января 2025 года.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики По ФЛП, мы внесли соответствующую поправку, согласно которой обязательства по уплате военного сбора по новым ставкам для них будут действовать с 1 января 2025 года, если правка на следующей неделе будет поддержана Верховной Радой. Убежден правка будет поддержана.

Какие налоги должны ввести

Вводится военный сбор для ФЛП:

1% от дохода для плательщиков единого налога III группы;

10% минимальной зарплаты для ФЛП – плательщиков единого налога I, II и IV групп (то есть 800 гривен).

Также будут действовать следующие изменения: