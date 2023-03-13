Должны ли мобилизованные ФЛП платить налоги

С началом полномасштабной войны правительство ввело ряд налоговых льгот. Также многих предпринимателей мобилизовали, или они пошли добровольцами. Должны ли такие ФЛП и дальше платить налоги, рассказываем дальше.

Налоги для мобилизованных ФЛП

На весь период службы мобилизованные ФЛП освобождаются от уплаты налогов и подачи отчетности за этот период.

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Как не платить налоги мобилизованным ФЛП

Чтобы не платить налоги мобилизованным ФЛП нужно предоставить в налоговую службу по месту регистрации ФЛП копию военного билета или другого документа из центра комплектования, в котором указаны сведения о мобилизации.

Это предприниматели могут сделать как вас только мобилизовали или в течение 10 дней после демобилизации (лечение/реабилитация).

Как забронировать ФЛП

Предприниматели могут не платить ЕСВ за мобилизованных работников.

Если вы хотите забронировать предпринимателя, то для этого нужно обратиться в ОВА или в отраслевой центральный орган исполнительной власти и отвечать следующим критериям:

не иметь налоговой задолженности,

средний уровень зарплаты должен составлять не ниже установленного уровня по региону,

иметь определение, что это критически важно для функционирования региона, или предоставление каких-либо уникальных функций.

Далее ЦОИВ или ОВА определяют, что такой ФЛП важен и подают на согласование Генштаба.