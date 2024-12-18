Налоги ФЛП в 2025 году: сколько надо платить за наемных работников

Государственный бюджет на 2025 год официально утвержден, что предоставляет предпринимателям ключевые показатели для налоговых расчетов, включая минимальную заработную плату и прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Какие налоги платить за работников

Владелец бизнеса должны понимать, что после найма работников они будут ответственными за ежемесячную уплату налогов за них. 24 Канал напоминает важные нюансы, которые следует учесть, чтобы избежать штрафов и проблем

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Предприниматели, которые имеют наемных работников, должны регулярно удерживать с их зарплаты налог на доходы физических лиц и военный сбор. Также они уплачивают единый социальный взнос в Пенсионный фонд для начисления страхового стажа.

Суммы зависят от дохода сотрудник, в 2025 году они составляют:

НДФЛ – 18%;

военный сбор – 5%;

ЕСВ – 22%.

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Как это выглядит на практике

В 2025 году работники, которые получают минимальную заработную плату в размере 8 000 гривен в месяц, будут иметь значительные отчисления из заработной платы, согласно новым правилам. Работодатели будут обязаны удерживать 1 440 грн налога на доходы физических лиц и 400 грн военного сбора. Кроме того, будет удерживаться единый социальный взнос в размере 1 760 гривен. В результате общая налоговая нагрузка на каждого работника составит по меньшей мере 3 600 гривен.

Заметим, в 2025 году обязательным будет военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты (для предпринимателей упрощенной системы 1 и 2 группы) или 1% от дохода (для представителей 3 группы). Также отменена военная льгота, которая позволяла не платить единый социальный взнос за себя.