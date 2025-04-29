Налоги на онлайн-продажи: правительство одобрило новые правила для продавцов

Кабмин поддержал законопроект, который предусматривает новую систему налогообложения доходов. Теперь доходы, полученные через цифровые платформы, такие как OLX, Prom.ua, Etsy, eBay, будут облагаться налогом.

Нововведения для онлайн-продавцов

Закон также внедряет международный автоматический обмен информацией о доходах, чтобы налоговые органы получали больше информации об онлайн-продажах, передает 24 Канал со ссылкой на председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нину Южанину.

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Если вы продаете товары или предоставляете услуги через интернет-платформы, ваш доход будет обязательно облагаться налогом:

Налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) – 5% или 18%;

Военным сбором – 5%.

В отличие от предыдущих обещаний, не будет ни одного необлагаемого минимума. То есть – налоги будут сниматься даже с первых нескольких сотен гривен дохода.

Кто сможет платить только 5% НДФЛ + 5% военного сбора

Для этого физическое лицо должно соответствовать всем следующим условиям:

Открыть специальный банковский счет только для онлайн-торговли. Дать разрешение банку на передачу налоговой информации об этом счете (то есть согласиться на раскрытие банковской тайны). Не быть ФЛП и не иметь наемных работников. Не продавать подакцизные товары (алкоголь, сигареты, горючее). В течение года не заработать более 6,7 миллиона гривен (это 834 минимальные зарплаты). Все расчеты проводить только через этот специальный счет.

Заметьте! Если за год вы осуществите не более трех продаж на сумму до 2 000 евро, вам позволяют не открывать специальный счет, а пользоваться обычным – как для личных нужд. В этом случае тоже будете платить налоги – 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

Что еще нужно знать об онлайн-продажах

Когда нужно регистрировать ФЛП:

Регулярные продажи однотипных товаров.

Изготовление и продажа хендмейда.

Перепродажа товаров, приобретенных специально для этого.

Возможные последствия за ведение бизнеса без регистрации:

Штрафы от 17 000 до 85 000 гривен.

Доначисление налогов: 18% НДФЛ, 1,5% военный сбор, 22% ЕСВ.

Возможна конфискация товаров и выручки.

Налоговая служба мониторит транзакции через платформы с фискальными инструментами, такие как OLX Доставка и наложенный платеж Новой Почты, для выявления незарегистрированной предпринимательской деятельности.