Как налоговая служба будет узнавать о доходах от онлайн-продаж

С 1 января 2027 года начнут действовать новые правила налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Это предусмотрено законопроектом № 15111-д, рассказал 24 Каналу адвокат Сергей Литвиненко.

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Документ предусматривает, что операторы онлайн-платформ будут собирать информацию о продавцах и их доходах и передавать эти данные в Государственную налоговую службу. Платформы также будут выполнять функции налоговых агентов – в определенных законом случаях они будут удерживать налог с дохода пользователя и перечислять его в бюджет.

Обращаем внимание! Существуют ситуации, когда налоговая сможет самостоятельно определить сумму налога. Например, если человек продает товары сразу на нескольких платформах, каждая площадка видит только собственные операции. ГНС же сможет учесть общий доход из различных источников.

Сергей Литвиненко отмечает, что для этого налоговая служба будет использовать отчеты операторов платформ, налоговую информацию и сведения, полученные от компетентных органов других стран в рамках международного обмена данными.

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Когда налоговая сама начислит налог

Самостоятельно определять налоговое обязательство ГНС сможет не в каждом случае. Согласно разъяснениям налоговой службы, это касается, в частности, ситуаций, когда:

человек продает товары через несколько цифровых платформ, а совокупный доход за год превышает 2 000 евро;

годовой доход от деятельности через платформы превышает 834 минимальные зарплаты, установленные на 1 января отчетного года.

Для расчета налоговая служба будет учитывать информацию от различных платформ и другие доступные ей сведения.

Если ГНС определит сумму к уплате, человеку направят налоговое уведомление-решение с соответствующим расчетом. Сделать это должны до 1 июля года, следующего за отчетным. После получения документа будет 60 дней для уплаты налога.

Если доход получен в иностранной валюте, его пересчитают в гривны по официальному курсу НБУ на 1 января соответствующего отчетного года.

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Придется ли платить налог за продажу подержанных вещей

Не каждая продажа через интернет будет означать, что человек должен платить налог. Для доходов от продажи товаров через цифровые платформы предусмотрен необлагаемый лимит – до 2 000 евро в год.

Важно! Если человек время от времени продает собственную одежду, технику или другие вещи и общий доход от таких продаж через платформы не превышает эту сумму, он не облагается налогом по новым правилам.

В то же время этот лимит касается именно продажи товаров. Доходы от услуг, аренды жилья или автомобилей облагаются налогом по другим условиям. Поэтому не стоит считать, что 2 000 евро – это универсальная необлагаемая сумма для любого заработка через интернет.

Какой налог будут платить продавцы

Для физических лиц, соответствующих условиям специального режима, предусмотрена ставка НДФЛ в размере 10%. Она применяется к доходу в пределах 834 минимальных зарплат в год.

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Если доход превысит этот порог, к сумме превышения будет применяться ставка 23%. Дополнительный военный сбор с таких доходов не уплачивается.

В то же время правила различаются для людей, которые продают товары или предоставляют услуги как обычные физические лица, и тех, кто работает через платформу как ФЛП. В последнем случае платформа не должна удерживать НДФЛ по специальным правилам для физических лиц.

Что следует сделать продавцам уже сейчас

Адвокат Сергей Литвиненко советует продавцам следить за общим доходом со всех платформ, а не учитывать поступления отдельно с каждой площадки. Также стоит сохранять подтверждения полученных средств и расходов. Если продажи стали регулярной деятельностью, лучше заранее выяснить, какой способ оформления и налогообложения подходит для такой работы.

К слову, вещи или технику через различные платформы продают многие украинцы. Налоговики отметили, что продажа собственного подержанного имущества не является основанием для административной или финансовой ответственности. Больше внимания привлекает характер деятельности, то есть регулярные продажи могут свидетельствовать о том, что человек преследует цель получения прибыли, а значит – это предпринимательская деятельность.