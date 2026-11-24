Як податкова дізнаватиметься про доходи з онлайн-продажів

З 1 січня 2027 року почнуть діяти нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Це передбачено законопроєктом № 15111-д, розповів 24 Каналу адвокат Сергій Литвиненко.

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Документ передбачає, що оператори онлайн-платформ збиратимуть інформацію про продавців та їхні доходи й передаватимуть ці дані до Державної податкової служби. Платформи також виконуватимуть функції податкових агентів – у визначених законом випадках вони утримуватимуть податок із доходу користувача та перераховуватимуть його до бюджету.

Зазначимо! Є ситуації, коли податкова зможе самостійно визначити суму податку. Наприклад, якщо людина продає товари одразу на кількох платформах, кожен майданчик бачить лише власні операції. ДПС натомість зможе врахувати загальний дохід із різних джерел.

Сергій Литвиненко зазначає, що для цього податкова використовуватиме звіти операторів платформ, податкову інформацію та відомості, отримані від компетентних органів інших країн у межах міжнародного обміну даними.

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Коли податкова сама нарахує податок

Самостійно визначати податкове зобов'язання ДПС зможе не в кожному випадку. За роз'ясненням податкової, це стосується, зокрема, ситуацій, коли:

людина продає товари через кілька цифрових платформ, а сукупний дохід за рік перевищує 2 000 євро;

річний дохід від діяльності через платформи перевищує 834 мінімальні зарплати, встановлені на 1 січня звітного року.

Для розрахунку податкова враховуватиме інформацію від різних платформ та інші доступні їй відомості.

Якщо ДПС визначить суму до сплати, людині надішлють податкове повідомлення-рішення з відповідним розрахунком. Зробити це мають до 1 липня року, наступного за звітним. Після отримання документа буде 60 днів для сплати податку.

Якщо дохід отриманий в іноземній валюті, його перерахують у гривні за офіційним курсом НБУ на 1 січня відповідного звітного року.

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Чи доведеться платити податок за продаж старих речей

Не кожен продаж через інтернет означатиме, що людина повинна сплачувати податок. Для доходів від продажу товарів через цифрові платформи передбачили неоподатковуваний ліміт – до 2 000 євро на рік.

Важливо! Якщо людина час від часу продає власний одяг, техніку чи інші речі й загальний дохід від таких продажів через платформи не перевищує цю суму, він не оподатковується за новими правилами.

Водночас цей ліміт стосується саме продажу товарів. Доходи від послуг, оренди житла чи автомобілів мають інші умови оподаткування. Тому не варто вважати, що 2 000 євро – це універсальна неоподатковувана сума для будь-якого заробітку через інтернет.

Який податок сплачуватимуть продавці

Для фізичних осіб, які відповідають умовам спеціального режиму, передбачили ставку ПДФО 10%. Вона застосовується до доходу в межах 834 мінімальних зарплат за рік.

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Якщо дохід перевищить цей поріг, до суми перевищення застосовуватиметься ставка 23%. Додатково військовий збір із таких доходів не сплачується.

Водночас правила відрізняються для людей, які продають товари чи надають послуги як звичайні фізичні особи, та тих, хто працює через платформу як ФОП. В останньому випадку платформа не повинна утримувати ПДФО за спеціальними правилами для фізичних осіб.

Що варто зробити продавцям уже зараз

Адвокат Сергій Литвиненко радить продавцям стежити за загальним доходом із усіх платформ, а не рахувати надходження окремо з кожного майданчика. Також варто зберігати підтвердження отриманих коштів і витрат. Якщо продажі стали регулярною діяльністю, краще заздалегідь з'ясувати, який спосіб оформлення та оподаткування підходить для такої роботи.

До слова, речі чи техніку через різні платформи продають багато українців. Податківці зазначили, що продаж власного вживаного майна не є підставою для адміністративної чи фінансової відповідальності. Більше уваги привертає характер діяльності, тобто регулярні продажі можуть свідчити про те, що людина має на меті отримати прибуток, а відповідно – це підприємницька діяльність.